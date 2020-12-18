Apple Watch兩項新專利曝光　或新增Touch ID及屏下隱藏式鏡頭

▲ 最近，蘋果（Apple）向美國版權及商標局申請兩項Apple Watch設計專利，Apple Watch或有機會加入Touch ID功能。

據外國媒體報道，最近蘋果（Apple）向美國版權及商標局，申請兩項Apple Watch設計專利。Apple未來有機會在Apple Watch中加入Touch ID功能，以及屏下隱藏式鏡頭，或在Apple Watch Series 7中採用。

據外國網站《Patently Apple》發現，Apple最近正申請兩項Apple Watch相關專利。不少果粉 期待回歸的Touch ID功能，或有機會採用在Apple Watch產品。 據悉，蘋果計劃將在Apple Watch側邊新增Touch ID按鈕，可用作識別用戶、進行設備解鎖等功能，另外用戶在進行Apple Pay交易時，也可提升安全性。

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另一項專利申請顯示，Apple Watch或會新增屏下隱藏式鏡頭，即在屏幕内加入隱藏鏡頭及閃光燈，並使用分層顯示屏技術，當用戶使用該功能時才會顯示。若Apple Watch加入隱藏式鏡頭，相信未來可為用戶提供更多功能。

責任編輯：李寶如