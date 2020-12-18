【美國大選】貿易顧問公開舞弊報告 指有6層面違規（附報告連結）

▲ 【美國大選】貿易顧問公開舞弊報告 指有6層面違規

美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成為美國候任總統，但總統特朗普遲遲未肯認輸。美國白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）以個人名義就美國大選發表長達36頁的報告，指出在美國大選中有「6個層面的選舉違規」。不過，納瓦羅的行為被指違反《哈奇法》，該法限制美國政府官員干預美國大選。

納瓦羅報告指出，美國大選6大主戰場有出現疑似選舉舞弊行為，包括投票者為非合法登記選民、郵寄選票及缺席選票的規則違反該州法律等。報告亦列出一系列的「證據」，包括50多項訴訟及裁決。

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此6大主戰場包括亞利桑那州、佐治亞州、密歇根州、內華達州、賓夕法尼亞州和威斯康星州。

納瓦洛在報告內指控，民主黨人在以上州分作選舉舞弊，意圖操縱美國大選結果，然而很多共和黨人卻近乎沒有任何阻止。

在報告出爐後，《福布斯》（Forbes）引述華盛頓公民與道德公民組織（CREW）質疑，納瓦羅仍在白宮工作之時，卻發表這種報告的決定是否合法。

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根據美國國會1939年通過的《哈奇法》（Hatch Act），政府人員不應使用權力影響或干預選舉。然而，由於納瓦羅是用個人名義發表以上報告，未知是否不受此法所規限。

責任編輯：林嘉莉