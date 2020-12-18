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【A股布局】調研百位基金經理　八成看好製造業投資帶動經濟

股樓投資 12:36 2020/12/18

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根據交易平台「天天基金機構通」的調查報告顯示，基金經理依舊維持看好後市的看法，主要因全球處於低息環境，料負利率資產規模將不斷擴大，資金繼續追捧優質資產。

【宏觀中國】國企違約餘波未了　評級機構「馬後炮」遭懲處，請看【見下頁

報告稱，大部分基金經濟看好明年國內經濟復甦，超半數人認為是小幅復甦。當中有87%的基金經理估計復甦引挈來自製造業投資，其次才是服務消費和外部需求拉動的出口增長。

基於對經濟復甦的信心，有78.2%的基金經理看好與國內經濟相關的A股，61.7%看好港股表現。由於疫苗研發有大進展，提升了海外經濟復甦的預期，大宗商品的關注度也呈現升溫。

2021年看好的5個行業，分別為食品飲料、電子、汽車、國防軍工和計算機。報告指，汽車行業已進入上行周期，而軍工行業的產業鏈訂單飽滿，景氣度持續向上。

【筍盤推介】 單位不設窗台間隔四正超實用 2房樓價由「5字頭」減至「4字頭」，請看【見下頁

至於風險管理，超過60%受訪基金經理認為最大風險點在於經濟復甦低於預期，超過40%還擔心資金面風險、A股估值較高及中美關係緊張。

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記者：林衛

負利率 中美關係 中國 A股

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