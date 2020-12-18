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【異動股】內地放寬光伏玻璃產能光伏股反彈 福萊特玻璃升8%、信義光能升6%

當炒股 16:33 2020/12/18

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隆基股份等多間內地公司在11月公開發表一份《關於光伏組件市場健康發展的聯合呼籲》聲明，促請內地放寬光伏玻璃產能擴張的限制，工信部其後發表《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》。

內地光伏玻璃供應緊張，工信部（16日）就《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》公開征求意見，計畫重新放開光伏玻璃產能置換的限制，釋放更多新產能，降低光伏玻璃組件的成本及價格。有關措施被外界視為可應對光伏玻璃供應緊張的格局。

消息傳出後，信義光能  （00968） 日前配股回吐，今早倒升逾6%，股價創下上市歷史新高，信義光能收市報16.2元，升8%，成交近23.8億元。

福萊特玻璃  （06865） 昨日午後倒插6%後，今早曾升逾6%，中午收報24元，截至收市報24.5元，升8.9%，成交7.9億元。保利協鑫能源  （03800）  收市報1.5元，升3.4%。

《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》是甚麼？

為針對水泥鋼鐵玻璃產能過剩的問題，工信部在2017年12月限制產能過剩的平版玻璃新增產能，並制定產能置換方案。

工信部於今年1月將光伏玻璃列入產能過剩的平版玻璃範圍。其後由於今年光伏玻璃供不應求，晶科能源（美﹕JKS）、隆基股份等多間內地公司在11月公開發表一份《關於光伏組件市場健康發展的聯合呼籲》聲明，促請內地放寬光伏玻璃產能擴張的限制，工信部其後於12月發表《水泥玻璃行業產能置換實施辦法（修訂稿）》。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 保利協鑫能源（03800） 福萊特玻璃（06865） 信義能源控股（03868） 信義光能（00968） 異動股
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