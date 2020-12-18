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【防疫抗疫基金】酒吧業諷政府抗疫「針對性」開刀　惟資助杯水車薪欠精準

商業 12:25 2020/12/18

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酒吧業認為是次的資助只屬「杯水車薪」。

政府昨日公布第四輪防疫抗疫基金，對受疫情第四波影響的行業提供補貼。香港持牌酒吧會所聯會認為業界已停業150多日，是次的資助只屬「杯水車薪」。該會質疑資助計劃未如政府所言是「針對性、聚焦、精準」。

【防疫抗疫基金】餐飲業憂資助不足以出糧　食肆繼續休業、員工難受惠

香港持牌酒吧會所聯會又直言：「每當有疫情再次爆發，不論疫情是否在酒吧發生，政府每次也首先『針對性、聚焦、精準』地向我們酒吧業界開刀一樣」，期望政府在批出資助時也用到同樣力度。該聯會又指，部份被勒令停業酒吧的第二輪及第三輪資助尚未到手。

香港持牌酒吧會所聯會的要求如下：
1. 被停業的酒吧所獲得的特惠停業援助50,000元，應按處所面積彈性計算
2. 會所酒吧亦應按處所面積計算資助金額，與餐飲處所的基準看齊
3. 建議政府延長「保就業計劃」，或直接對受影響業界員工提供一筆過資助
4. 從速處理因繁複的行政程序
5. 放寬處理因被勒令停業期間酒牌轉名問題而導致不獲資助的準則

香港持牌酒吧會所聯會又認為派對房間無須申請任何牌照，惟亦可獲4萬元資助；與需要申請多項牌照、有更高營運成本的酒吧業相比，其資助「不成比例」及不公平。

【防疫抗疫基金】政府注資援助受重創行業　美容業：仍憂慮需無了期停業

【防疫抗疫基金】政府擬再注資64億元　酒吧業歡迎支援措施避免結業潮

責任編輯：葉泳珊

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