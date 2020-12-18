【輝瑞疫苗】日本也用輝瑞？料最快明年3月起接種

新冠肺炎疫情持續，輝瑞疫苗成為國際焦點，輝瑞疫苗已在英國、美國、加拿大等地獲批使用。綜合日媒報導，美國藥廠輝瑞（Pfizer）及德國BioTech共同研發的新冠疫苗，於周五向日本厚生勞動省提交批准使用申請，亦是首間在日本國內提出申請使用的新冠疫苗。厚生勞動省將對輝瑞疫苗的有效性和安全性展開審查，一旦獲批，日本有望最快明年3月開始接種輝瑞疫苗。

日本立法國民有義務接種疫苗 費用全由政府支付 【下一頁】

日本放送協會（NHK）報導指，美國藥廠輝瑞於周五（18日），向厚生勞動省提出在日本使用輝瑞疫苗的申請，亦是首次有藥廠於日本提出申請批准使用。

據悉，輝瑞10月至今一直於日本進行臨床試驗，同時已與厚生勞動省達成協議，於明年6年底前將向日本提供6,000萬支輝瑞疫苗。

厚生勞動省會根據為輝瑞於海外進行的4萬多人臨床實驗結果以及國內進行的小規實驗結果的有效性和安全性進行審核。

日本單日增逾2820宗確診 創紀錄新高 【下一頁】

共同社亦指，海外的臨床試驗結果表明，輝瑞疫苗的效用率達95%，雖然接種疫苗後注射部位疼痛、疲勞及頭痛等輕微反應，但安全性沒有問題。在已批准使用並開始接種的美國及英國，有報告稱有接種者出現嚴重過敏反應，厚生勞動省將謹慎開展評估。

責任編輯：郭麗明