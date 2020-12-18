【英國脫歐】脫歐談判一拖再拖　英歐達成協議的三大爭議

英國在今年一月底正式脫離歐盟，雙方隨即進入脫歐過渡期，期間兩國貿易、入境等政策照舊，直至真正的脫歐協議出爐。然而，為期11個月的脫歐過渡期將於今年底屆滿，英歐雙方近日便為達成脫歐協議作最後衝刺，但英國首相約翰遜（Boris Johnson）周四卻指貿易談判有進展，但仍存在重大分歧，究竟雙方現在有何問題還未解決？

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1.捕魚業

捕漁業佔英歐經濟規模很少，但卻是影響2016年的脫歐公投中的關鍵之一，歐盟現在希望爭取允許最多船隻在英國水域繼續捕魚，維持每年在該水域的6億歐元產值，而英國則希望在正式脫歐成為獨立沿海國家後，先給予本國船隻最大優先，減少歐盟船隻進入英國水域捕魚。

現在雙方的討論點，除了是歐盟船隻捕漁權外，還包括捕魚的範圍及種類，但英國在此議題上也非全佔上風，事關英國在脫歐後將不能自由進入歐盟市場，變相魚獲售予歐盟國家的成本大增。

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2. 公平競爭環境

公平競爭環境的理念，就是確保任何一方的企業都會受到公平對待。歐盟擔心如果英國在脫歐後移除監管措施，或以行政方式降低經營成本，將會影響歐盟企業的利益，因此歐盟希望英國在包括工人權益、環保的監管措施，以及國家補貼盡量與歐盟看齊。

對英國而言，當初脫歐的原因正正是脫離脫歐監管，訂立適合自身環境的法規。現時雙方已就監管法規上共同協議，確保雙方的監管法規不會低於現時的標準，而現時的爭論點就在於倘若日後監管法規有變，另一方是否需要跟隨改變。

3. 解決糾紛方案

最後亦是最重要，就是如何確保雙方跟隨脫歐協議訂明的規矩辦事，以及如何處理任何一方沒有跟隨協議。歐盟已承認沒有單方面的權力施加任何罰則，但仍希望雙方設有仲裁系統處理糾紛。

很明顯歐洲法院是最適合的選擇，但英國脫歐後已不再是歐盟一員，英方未必接受在脫歐後仍要受歐盟的司法機構監管。

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