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【新冠疫苗】馮德萊恩：歐盟本月27日起接種疫苗

環球社會熱點 11:54 2020/12/18

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隨著英美緊急授權輝瑞疫苗，歐盟將於下周一（21日）開會決定是否批准輝瑞疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩表示，如歐盟會上決定緊急授權輝瑞疫苗，歐盟最快可於本月27日展開新冠疫苗接種。

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馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四（17日）於社交媒體Twitter發文表示，在12月27日至29日，歐盟各國將展開疫苗接種。按照馮德萊恩的説法，歐盟首批人士將可在10日内接種新冠疫苗。

疫苗目前仍待歐盟藥品管理局（European Medicines Agency，簡稱：EMA）批准，德國希望於聖誕節前通過授權輝瑞（Pfizer）疫苗，EMA決定提早8日，於下周一（21日）決定是否批准輝瑞疫苗的使用。

意大利表示將於27日起為前線醫護接種疫苗，而奧地利總理庫爾茲（Sebastian Kurz）也表示該國將在同日展開接種。而路透社引述荷蘭衛生當局表示，荷蘭料不會成為首批使用輝瑞疫苗的歐盟國家。

責任編輯：鄭錦玲

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