施家母女支援難民女孩 實踐以教育與體育改寫生命

在親身飛到距離香港6千公里多的伊朗，到訪當地難民女孩上課的教室後，施家母女施陳佩霞和女兒施慧勤（Janet），決心繼續支援世界另一端的難民兒童，與聯合國難民署攜手讓世界各地的難民都擁有接受優質教育的機會。

分享通往成功的鑰匙 藉教育改變社會

作為一名年輕的女性領袖，Janet負責管理家族企業及帶領作慈善用途的施永青基金。她一直視教育為帶來轉變的關鍵：「女性與男性都同樣擁有無限可能。讓女孩和少女也得到同等的機會接受教育，能創建一個更平等和可持續的社會。」

過往Janet曾擔任義工，為來自低收入家庭的學生補習，她了解到基層學生所面對的多樣困難後感到相當訝異。「要得到優質教育實在毫不容易，特別對於大部分流離失所的難民來說，上學的機會並非必然。根據聯合國難民署，現時有一半的難民兒童失學，而女孩得到接受教育的機會更為渺茫。他們就此失去了理解這浩瀚世界的可能，亦無法實踐一己抱負……這是多麼可惜！」她認為：「其實難民與我們都一樣，只要給予他們同樣的機會，他們也可以成為成功的人。」

一同行動 讓每個人都能接受教育

育有一女一子的Janet亦表示，她無法想像她的女兒純粹因為她的性別，就比她的兒子獲得較少教育。她確信所有人都應該得到接受教育的機會，因此繼續以基金會的名義支持難民署的教育項目，為難民兒童提供學習機會和教育設施，並為新聘請的教師提供基礎訓練。

兩年前，她的父母施陳佩霞及施永青，與聯合國難民署一同到訪在伊朗的Amir Kabir小學—一所由難民署及伊朗政府合作資助的女童學校。施太更親身踏進阿富汗難民女孩上課的教室，見證到她們對於有機會上學讀書的雀躍。

「伊朗在難民融合方面，是一個成功的例子。」施太回憶道：「這些女孩知道學習的機會得來不易，因此她們在班上非常積極主動，完全展現出她們對讀書和成長的衝勁。當我看到她們臉上真摰的笑容，真的十分感動。」

受阿富汗傳統文化規範影響，女孩普遍接受教育的機會相對男孩低。這窒礙了一代又一代女孩的個人成長，限制了她們的潛能發展。缺乏接受教育的機會更可引伸各種問題，女孩有機會遇到童婚及懷孕等問題，難民兒童亦更容易遭武裝組織強制招攬、成為童工或受到性剝削，同時也令社會人才減少，並使他們無法自立，對身心健康構成負面影響。因此聯合國難民署亦進行地區工作，游說保守家長讓女兒上學，竭力確保難民兒童和青少年能得到優質教育，特別是對於處於弱勢的女孩。

體育助難民孩子療癒傷痛 重建自信發光發亮

施太以往曾任職體育教師，她深明運動對孩子帶來的益處，她指出：「學習體育除了使孩子和青少年能更集中專注力，也能為他們帶來快樂，同時更相信自己的無限潛能，幫助他們克服學習上和日常生活上的困難。」

在施太的三個孩子還在成長階段時，她亦一直鼓勵他們定期做運動，因此她認為蘿茲瑪・加富利 （Rozma Ghafouri）的故事非常具啟發性。

▲ © UNHCR/Fatemeh Forootan Torkamani

蘿茲瑪（上圖）是一名居住在伊朗的阿富汗難民，亦是一位成功的足球教練，她以對體育的熱愛鼓勵難民兒童，使他們不再流連街頭，能夠重返校園。

蘿茲瑪表示：「我發現運動是讓脆弱的孩子敞開心扉的最佳方法。每次練習後，我都會和他們天南地北地暢談，直到他們安心告訴我他們在家中面臨的問題。」

她和一眾義工每天都在阿富汗家庭聚集的社區，家家戶戶尋找失學、甚至從來也沒有機會上學的兒童及青少年。蘿茲瑪和她的團隊與孩子的父母建立了良好的關係，並邀請他們讓孩子每星期參加體育鍛煉。

父母看到孩子參與了由蘿茲瑪帶領的體育活動後變得積極起來，也更願意聆聽她的建議讓孩子上學。在聯合國難民署和伊朗政府的支持下，蘿茲瑪的項目每年幫助了約400名兒童，當中許多更是失學的女孩。

給難民上學的機會 點燃希望的燭光

要為所有人都帶來接受教育的機會，尤其是為流離失所的兒童，過程中有不少障礙。不過，全賴施氏一家和其他願意分享關愛和與難民同行的支持者，建設一個不論性別和身份、讓每個人都得到學習機會的願景才讓工作變得更有可能。

施家母女分享道：「教育具有啟蒙的作用，它不但能讓難民得到自力更生的能力，透過交流更能加強社區融合，讓每個人都能發揮所長。」

為建立共融社會，包括難民在內的弱勢社群應該得到接受教育的機會和平台，使他們也能選擇自己的道路和實現夢想。2020年12月14日是聯合國難民署成立的70周年，難民署計劃支援70位選拔出來的難民，讓他們接受高等教育。長遠目標為在2030年前，將難民的高等教育入學率由目前的3%提升至15%。縱然這目標看似是一個很大的進步，但還是遠遠追不上在香港近八成或全球37%的高等教育入學率。

Janet和施太都希望會有更多人加入她們，支持聯合國難民署以確保所有難民青年都有機會接受優質教育，讓他們能改寫生命，並對世界帶來正面改變。

了解更多有關聯合國難民署的教育工作，請瀏覽：http://unh.cr/5fd813d00

你也可以電郵聯絡：HKPartnerships@unhcr.org

（資料由客戶提供）