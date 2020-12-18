【阿里巴巴9988】螞蟻下架互聯網存款產品 阿里仍獲高盛列入確信買入名單

高盛發表報告指，未來阿里巴巴（09988）將繼續為整個電商行業的中國消費者和商家創造可持續的長期增值戰略。該行維持其「買入」評級，並將阿里列入「確信買入」名單，予目標價352元。阿里現跌0.7%至256.2元，成交19.5億元。

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高盛指，對於《反壟斷法》，阿里巴巴首席財務官武衛認為，電商市場較其他垂直行業相對分散，而阿里的發展路線圖與中國鼓勵創新及滿足內需的長期目標保持一致。該行料，2020年社區團購市場規模達1480億元人民幣，佔中國在線雜貨市場的6%，佔2020年在線零售額的1%。

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另外，內媒報導指，阿里旗下螞蟻集團現已將互聯網存款產品下架，除已持有銀行存款產品的用戶，其他用戶在理財頁面上已看不到相關產品。螞蟻集團回應指，根據監管部門對於互聯網存款行業的要求，現時螞蟻平台上的互聯網存款產品已下架，僅已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。螞蟻會認真落實相關規範和要求，以科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。

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