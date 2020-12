【新冠疫苗】普京籲公眾接種 但稱自己太老尚未施打

新冠疫情全球大流行,多地領袖都忙於搜羅新冠疫苗,並安排民眾盡快接種。俄羅斯早前指,已成功研發新冠疫苗「史普尼克5號」(Sputnik V)。俄羅斯總統普京周四呼籲公眾盡快接種新冠疫苗,但普京指自己尚未接種新冠疫苗,因他自己「太年老」(too old)。

北韓據報買俄羅斯疫苗 金正恩料不會接種 【下一頁】

普京周四呼籲俄羅斯民眾,盡快接種俄羅斯疫苗。普京指:

(Our vaccine is effective, and it’s safe, so I see no reason why we should be afraid of getting a shot.)

普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」 【下一頁】

普京表示:

「我們的醫療人員指,這些疫苗...僅適用於某些年齡層的人...像我這樣的人尚未被允許接種疫苗。我是守法公民,我一直都在聽從我們的醫療人員的話,因此尚未接種疫苗,但我一定會在情況允許下盡快進行接種。」

(Our health care professionals say the vaccines ... are meant for people of certain ages ... people like me are not yet allowed to take vaccines. I am a law-abiding citizen and I always listen to what our health-care professionals say, therefore I haven’t been inoculated yet, but I will surely do that as soon as it is permitted.)