【新冠疫苗】普京籲公眾接種 但稱自己太老尚未施打

新冠疫情全球大流行，多地領袖都忙於搜羅新冠疫苗，並安排民眾盡快接種。俄羅斯早前指，已成功研發新冠疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V）。俄羅斯總統普京周四呼籲公眾盡快接種新冠疫苗，但普京指自己尚未接種新冠疫苗，因他自己「太年老」（too old）。

北韓據報買俄羅斯疫苗 金正恩料不會接種 【下一頁】

普京周四呼籲俄羅斯民眾，盡快接種俄羅斯疫苗。普京指：

「我們的疫苗有效且安全，所以我認為沒有理由，為甚麼要害怕注射疫苗。」 （Our vaccine is effective, and it’s safe, so I see no reason why we should be afraid of getting a shot.）

普京開會頻咳嗽 官方稱「他身體很好」 【下一頁】

普京表示：

「我們的醫療人員指，這些疫苗...僅適用於某些年齡層的人...像我這樣的人尚未被允許接種疫苗。我是守法公民，我一直都在聽從我們的醫療人員的話，因此尚未接種疫苗，但我一定會在情況允許下盡快進行接種。」 （Our health care professionals say the vaccines ... are meant for people of certain ages ... people like me are not yet allowed to take vaccines. I am a law-abiding citizen and I always listen to what our health-care professionals say, therefore I haven’t been inoculated yet, but I will surely do that as soon as it is permitted.）

史普尼克5號為全球首種註冊的新冠疫苗，由俄羅斯國防部及衞生部門屬下機構Gamaleya Research Institute研發，屬於腺病毒載體疫苗，接種劑量為2劑。

史普尼克5號只在18至60歲的志願者中進行測試，因此醫療人員建議僅在該年齡層的人群接種。由於普京今年68歲，並不包括在內。

責任編輯：林嘉莉