【長和賣產】長和EGM通過950億出售鐵塔資產　惠譽：增財務彈性回報股東

▲ 長和舉行EGM，通過涉資100億歐元的電訊鐵塔出售交易

長和 （00001） 舉行股東特別大會，通過旗下長和網絡（CK Hutchison Networks）出售歐洲電訊鐵塔的交易決議案，交易規模達100億歐元（折合949億港元）。國際評級機構惠譽（Fitch Ratings）最新發表分析報告，預測長和出售鐵塔後，可增加5G投資的財務彈性，解除近期自由現金流的壓力。

惠譽指出，長和完成交易尚待不同監管機構批准，料在2021年底於各個市場完成交易，目前予長和電訊的BBB＋評級未反映交易影響，現時該行予長和的評級較長和電訊高一級，為「A-」。

惠譽分析，出售鐵塔資產後，長和全資持有的長和電訊（CK Hutchison Telecom）扣除頻譜支付費，現時至2022年，資本開支相對收入的比率維持在20%至21%，而大部分歐洲市場已完成拍賣5G頻譜，而英國、瑞典市場就會未來12個月再拍賣多個頻譜。

長和早前向歐洲電訊商Cellnex Telecom出售100億歐元鐵塔資產，詳情可見﹕【下一頁】

該行預期，長和將持續審慎管理資產，會將出售所得資金用於，去槓桿和股東回報，並預測調整後營運現金流（FFO）淨槓桿率提升至2.6倍至2.7倍。

至於歐洲多地限制華為參與5G建設，惠譽指出，長和電訊較英國同業更少使用華為設備，而長和在意大利、奧地利和丹麥等主要市場，暫時未見限制華為參與。

長和周五半日升0.2%，報54.2元，成交1.52億元。

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編輯﹕賴奕羚