【宏觀中國】物價未反映資產升值　CPI權重調整或納入房價

11月CPI增速跌至負數，引來了通縮的憂慮。於是，市場開始討論應否將房價納入CPI的權重內，藉以反映真實的通脹水平。

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事實上，坊間之所以談論，主要因人民銀行前行長周小川在署名論文中指出，目前通脹指標度量忽略了投資品價格和資產價格的問題，低通脹對於央行貨幣政策操作和理論框架提出挑戰，也動搖了通脹目標制定的理論基礎。

簡言之，就是目前的CPI組成部分，難以評價貨幣政策的有效性。明明市場流動性泛濫，資產價格飛天，而CPI卻跌落負增長。

不過，過去將房價納入CPI曾有不少爭議，皆因人們將買樓視作投資行為，故價格變化不計入CPI，後來將租房計入，但佔的權重偏小。

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周小川指出，資產價格不納入通脹考慮已經不行，但怎麼納入還需要研究。

有分析指，上一次CPI調整權重在2016年，下一次調查可能在2021年，屆時食品價格的權重有需要調低，取而代之，將服務、旅遊消費等非食品價格的權重佔比調高，以適應經濟轉型。

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記者：林衛