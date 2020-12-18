【新冠疫苗】有第2款疫苗？美FDA專家小組籲批Moderna疫苗

新冠肺炎疫情肆虐，多國亦加快通過新冠疫苗評估。美國食品及藥物管理局 （FDA）旗下的疫苗諮詢委員會，於周四以大比數通過，建議FDA批准緊急使用Moderna新冠疫苗。Moderna疫苗料短期將成為美國第2款可供接種的新冠疫苗。

美國FDA旗下的疫苗諮詢委員會以20票贊成、0票反對及1票棄權，大比數認為Moderna疫苗對18歲以上人士的益處大於風險，建議FDA批准緊急授權使用Moderna疫苗。

FDA指Moderna疫苗安全 料美國周四批緊急授權 【下一頁】

該疫苗諮詢委員會早前亦贊成使用輝瑞（Pfizer）疫苗，最後FDA於1日後批准授權緊急使用輝瑞疫苗。

基於該委員會對Moderna疫苗的建議，相信FDA最快於周四晚或周五授權緊急使用Moderna疫苗，成為美國第2款可供使用的新冠疫苗。

在疫苗諮詢委員會投贊成票的FDA高級疫苗顧問希爾德雷思（James Hildreth）表示，美國自1月出現新冠肺炎疫情開始至今，不足1年已有兩款新冠疫苗供美國接種，絕對是「了不起的成就」（remarkable achievement）。

唯一投棄權票的委員會成員教授庫里拉（Michael Kurilla）則認為，容許18歲以上人士接種Moderna疫苗定義太寬，希望新冠疫苗應針對高危群體。

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當FDA批准緊急授權使用Moderna疫苗後，Moderna疫苗會立即開始運送至美國多地。美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）於周四透露，目前已向個別大型州份及城市分配590萬支Moderna疫苗，同時正預備全國配送。

一旦FDA通過緊急授權使用Moderna疫苗，美國疾病管制與預防中心 （CDC）亦會跟隨FDA的意見，向公眾建議接種Moderna疫苗。

責任編輯：郭麗明