▲ 索尼（Sony）近日表示，暫時下架《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》遊戲，並向所有買家退款。

波蘭遊戲開發商CD Projekt Red推出的年度巨作《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》，成為近期網絡遊戲熱話。但同時有大量玩家反映，在遊玩過程中遇到不少錯誤問題，整體遊戲體驗差，並要求退款。索尼（Sony）近日就表示，會暫時下架該款遊戲，並向所有買家退款。

熱門遊戲《Cyberpunk 2077》近日屢受玩家批評，不少Xbox One及PS4主機玩家，表示在遊戲過程中出現大量錯誤問題，導致無法正常遊玩。最近，Sony透過PlayStation官網發表聲明指，會向所有透過PlayStation Store購買遊戲的買家退款，同時亦會將遊戲下架，直至另行通知為止。

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早前，CD Projekt Red就此事公開作出道歉聲明，並承認《Cyberpunk 2077》的 Xbox One 和 PS4 版本效果欠佳，是由於籌備及測試時間不足所致。同時也宣佈，主機用戶玩家可在12 月 21 日之前申請退款。該公司更承諾，在未來7天內會推出第2次更新，修補遊戲錯誤及不足問題，以改善玩家體驗。

責任編輯：李寶如