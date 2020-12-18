佳兆業再次榮獲「環境、社會和企業管治大獎」

今日（12月17日），佳兆業在著名國際資產管理及投資雜誌《財資》(The Asset) 舉辦的「2020環境、社會和企業管治大獎」中脫穎而出，獲得鈦金殊榮。充份體現了市場對集團在環境、社會及企業管治（ESG）方面卓越表現的認可。

由《財資》舉辦的「環境、社會和企業管治大獎」，是亞洲乃至全球歷史最悠久的環境、社會及企業管治獎項之一。獎項以一套嚴格的標準衡量區內的上市公司在企業管治、企業社會責任及投資者關係的表現。參與公司先遞交網上問卷調查，然後再由機構投資者、分析員及業界專家根據企業表現評分。本屆共有超過50家亞洲企業獲得嘉許，當中9家公司在環境、社會及企業管治獲頒鈦金殊榮。獲嘉許的企業，皆是在經營中以ESG為核心價值，在可持續發展方面表現出色的企業。

佳兆業時刻堅守著高水準的社會及環境責任，並視可持續性管治發展為不可或缺的一部分。在環保方面，集團將綠色環保措施貫穿於項目建設全過程，以一系列節能減排環境保護措施，推動形成綠色低碳城市建設運營模式。2019年佳兆業完成了5個綠色建築項目，共完成綠色建築認證面積達100萬平方米。社會貢獻方面，佳兆業在城市更新過程中積極回應政策規劃和民生訴求，因地制宜建造面向社會公眾的教育、醫療、文化體育等公共服務設施，以及面向中低收入住房困難家庭的保障性住房。在不久前出爐的「2020年中國地產城市更新創新力20強」榜單中，以96.7分高居榜首。代表業界對佳兆業在城市更新、綠色發展方面的認可和好評。

為進一步實踐可持續發展，佳兆業於今年七月訂立了內房企業中首份《可持續發展融資框架》，並獲得《可持續發展融資框架第二方意見書》，表明了集團於該領域持續深化發展的決心。

繼早前全球著名指數編制公司MSCI發佈了佳兆業集團最新ESG評級報告，將集團ESG評級由“B”獲上調至“BB”， 同時，ESG評級及研究公司Sustainalytics給予集團「低風險」的評價後，此次獲得「2020環境、社會和企業管治大獎」鈦金殊榮，是市場對集團在ESG方面的努力和貢獻的又一認同。

未來，集團將積極踐行保護環境的企業責任，推動綠色項目，管控營運對環境和社會所帶來的影響，以行動締造一個和諧共融的社區，為社會環境創造長遠利益及價值，共同構建可持續發展的未來。

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