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【汽車股】汽車股集體大漲 五菱升逾1成、長汽升5%

當炒股 11:26 2020/12/18

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汽車股今早股價造好，五菱（00305）升逾10%。

中國商務部昨日公布，首11個月累計新能源汽車銷量按年增長首次由負轉正，按年升3.9%，反映促進汽車消費政策成效顯彰，國內汽車市場加快復甦。消息傳出後，汽車股今早股價造好，五菱 （00305） 升逾10%，高見1.46元，截至上午11時18分，現報1.4元，升11.6%，成交1.1億元。

其他汽車股亦走強，長汽 （02333） 升5.6%，現報18.2元。廣汽 （02238） 升2.7%，現報8.5元。國指成份股方面，比亞迪 （01211） 升2.5%，現報187.4元。吉利 （00175） 升1.1%，現報23.1元。

此外，商務部昨天表示，11月新車產量及銷量增長持續見好，11月新車產量為284.7萬輛，按年升9.7%，銷量為277萬輛，按年升12.6%，已連續7個月出現雙位數字增長。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 比亞迪股份（01211） 吉利汽車（00175） 廣汽集團（02238） 長城汽車（02333） 五菱汽車（00305） 新能源 汽車 汽車股 新能源汽車銷量

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