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【新股IPO】新紐科技9600下周一起招股 一手入場費3523元

新股IPO 10:46 2020/12/18

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新紐科技擬下周一招股。

新紐科技 （新上市編號：09600） 於周五（18日）建簿（book-building），並於下周一至周四（21日至24日）招股，公司計劃公開發售2億股，集資最多約8.7億元，招股價介乎3.06元至4.36元，一手（800股）入場費3523元，未來金融為獨家保薦人，預計2021年1月6日掛牌。

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新紐科技是次引入弘毅資本及民生加銀為基石投資者，合共認購9100萬港元。

新紐科技涉足醫療及金融領域，為客戶提供IT解決方案。根據初步招股文件顯示，新紐科技的收入錄得大幅增長。2017年至2018年、2019年9月底止，新紐科技營業收入分別為2106.6萬元（人民幣，下同）、1.21億元及9883.5萬元，相應的淨利潤分別為153.9萬元、3112.3萬元及1945萬元。

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編輯：陳華、謝卓榮

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