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【港股追蹤】再獲摩通麥格理上調目標價　信義光能續創新高

股樓投資 14:02 2020/12/18

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麥格理發表報告指，內地工信部早前公布有意將太陽能玻璃的產能擴張限制移除，為回應最新的政策改變，信義光能(00968) 公布進行第二輪配股，以每股13元配售3億股股份，籌資約39億元。該行表示，是次監管改變將鼓勵更多新產能，預期太陽能玻璃市場在2022年後的供應將會增加。該行指集團對最新政策變化的反應迅速，認為有助其增加市佔率。

麥格理上調信義光能股份目標價13%，由15.8元升至17.9元，評級維持「跑贏大市」，並調升集團今年至2022年的每股盈利預測分別12%、18%及14%，已反映今年業績料勝預期，太陽能玻璃銷售均價上升及明後兩年攤薄。該行估計，信義光能的市場佔有率將由2019年的30%，增長至2022年的約42%。根據其最新的擴張計劃及全球至2025年的裝機量，集團至2025年的市佔或再增長至約46%。

摩根大通亦發表報告表示，信義光能股價在過去的兩個交易日表現波動，主因包括政府宣布了一項擬議的容量控制政策的變更，現時計劃較先前的提議寬鬆，加上公司配股及公布新部署。整體而言，該行認為政策上有危亦有機，因提高了入場門檻；同時有助信義光能鞏固市場地位。該行將其2020至2022年度盈利預測上調9%至12%，目標價由16.1元升至18.8元，維持「增持」評級。

 

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