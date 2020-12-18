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今日推介中移動│海螺水泥、中廣核、甘肅銀行、國壽及華夏滬深300指數ETF最新部署（立即觀看）

股市 12:47 2020/12/18

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恒生指數中午收報26499點，升178點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介中國移動  （00941）  ，另亦會分析海螺水泥  （00914）  、中廣核電力 （01816）  、甘肅銀行  （02139）  、中國人壽  （02628）  、華夏滬深300指數ETF （83188）  最新部署，詳情待石Sir為你分析。

想問石Sir問題？  立即登入留言：http://bit.ly/3p3D5ny

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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