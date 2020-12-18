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【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮

環球社會熱點 11:27 2020/12/18

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美國大選結果塵埃落定，民主黨的拜登成為美國候任總統，但總統特朗普遲遲未肯認輸。美國有線新聞網絡（CNN）報道更指，特朗普已向其顧問表示，自己不會於拜登就職日當日離開白宮。

CNN引述特朗普顧問表示，他拒絕在就職典禮（即1月20日）之後離開白宮。

美國大選有變數？佐治亞州重新審計郵寄選票等簽名 【下一頁】

報道引特朗普其中一名幕僚指，特朗普正在大發脾氣。不過，僅得少部份幕僚相信，特朗普不會離開白宮。

報道引述有幕僚稱：

「他快要離開白宮，他只是在發洩。」

（He's going to leave. He's just lashing out.）

另外，外界一直關注特朗普會否出席拜登的總統就職典禮。美國新聞網站《Axios》早前引述消息報道指，特朗普會拒絕出席拜登的總統就職典禮，並為了搶拜登就職典禮的收視，設計了一場隆重的離開白宮儀式。

特朗普備戰2024年 正詢問支持者意見　【下一頁】

而The Daily Beast早前則報道指，特朗普有意在拜登就職典禮當日舉辦活動，宣布2024年再選總統。據悉特朗普認為拜登為人沉悶，故傳媒將會關注自己更多，而當日宣布再選，將可令自己未來4年繼續成為焦點。

如特朗普拒絕出席拜登就職典禮，將成為美國史上第四位拒絕出席繼任者就職典禮的總統。

責任編輯：林嘉莉

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