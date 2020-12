【美國大選】特朗普據報拒絕 於拜登就職後離開白宮

美國大選結果塵埃落定,民主黨的拜登成為美國候任總統,但總統特朗普遲遲未肯認輸。美國有線新聞網絡(CNN)報道更指,特朗普已向其顧問表示,自己不會於拜登就職日當日離開白宮。

CNN引述特朗普顧問表示,他拒絕在就職典禮(即1月20日)之後離開白宮。

報道引特朗普其中一名幕僚指,特朗普正在大發脾氣。不過,僅得少部份幕僚相信,特朗普不會離開白宮。

報道引述有幕僚稱:

「他快要離開白宮,他只是在發洩。」

(He's going to leave. He's just lashing out.)