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【金融科技監管】螞蟻集團下架互聯網存款產品 新用戶無法購買

新經濟追蹤 10:16 2020/12/18

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內地媒體報道，螞蟻集團已經在平台下架互聯網存款產品。

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團暫緩上市後，表態將全面落實監管要求。內地媒體報道，螞蟻旗下支付寶理財頁面最新已下架互聯網存款產品。螞蟻回應表示，根據監管部門對互聯網存款行業的規範要求，目前螞蟻平台上的互聯網存款產品均已下架，只對已購買產品的用戶可見，持有產品的用戶不受影響。

螞蟻續指，會認真落實監管相關規範和要求，用科技手段更好地支持金融機構，服務實體經濟。阿里巴巴今日股價走弱，最新報254.8元，跌1.2%，成交10億元。

內地近期加大對金融科技監管，除了網絡小微貸款外，中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦早前曾經在公開論壇表示，多家銀行在互聯網金融平台推出存款產品，該模式突破地方法人銀行經營的地域限制，從負債業務看已成為全國性銀行，此類存款的流動性特點有別傳統儲蓄存款，風險管理和監管要跟得上。

孫天琦指，近兩年來不少銀行在互聯網金融平台推出存款產品，加大攬存力度，拓寬獲客渠道，該類產品收益高、門檻低，成為部分中小銀行吸收存款、緩解流動性壓力的主要手段。但對監管而言，該模式突破地方法人銀行經營的地域限制，部分地方銀行通過互聯網金融平台得以從全國吸收存款，從負債業務已成為全國性銀行。

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】井賢棟：全力做好暫緩上市善後 將全面落實監管要求

【螞蟻上市觸礁】人行原行長戴相龍：暫停螞蟻上市正確　不能允許互聯網企業逃避監管

編輯：陳健婷

銀行 Fintech 金融 支付寶 阿里巴巴－SW（09988）

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