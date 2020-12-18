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【異動股】俄鋁傳違美國禁令跌近8%　鋁價創兩年新高

當炒股 16:37 2020/12/18

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俄鋁今早在港交所發表公告，點名反駁彭博文章中的指控是「沒有事實依據並且是虛假的」，並呼籲投資者審慎行事。

外媒引述歐洲官員向美國政府表示，俄羅斯億萬富豪Oleg Deripaska 涉違反2018年時跟美國財政部達成的解除制裁協議，並沒有如2018年承諾放棄對俄鋁 （00486） 進行控制。市場猜測，美國或再度制裁俄鋁，鋁價昨日起一度刷新兩年新高。

俄鋁今早發表公告否認，但其股價今早仍跌逾10%，低見3.68元，中午收報3.9元，跌6.7%，最終收市報3.8元，跌7.9%，成交1.4億元。

美國政府在2018年4月稱要報復俄羅斯政府在全球開展的「惡意活動」，因此宣佈制裁部分俄羅斯人士及其企業，當時俄鋁榜上有名。其後在同年12月，經過各方商議後，美國財政部跟Oleg Deripaska團隊達成協議，Oleg Deripaska以減少手頭上持有的俄鋁股權作為交換條件，令美國解除對俄鋁的制裁。

然而，外媒彭博昨天（17日）報道，有歐洲官員今年向美國官員匯報，儘管Oleg Deripaska近兩年大幅減持手上的股份，但他仍透過其他方式保留了對公司經營的重大影響力。

俄鋁今早在港交所發表公告，點名反駁彭博文章中的指控是「沒有事實依據並且是虛假的」，並呼籲投資者審慎行事。

俄鋁是全球第二大鋁生產商，亦為歐洲最大供應商和美國前五大供應商之一。據了解，俄鋁現時的原鋁產量約佔6%全球供應量。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 俄鋁（00486） 制裁 俄羅斯 美國財政部
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