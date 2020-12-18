【新冠疫苗】美國建議緊急批准莫德納疫苗 預計首批達近600萬劑

美國食品藥品監督管理局（FDA）的顧問小組經過投票表決，以20票贊成，1票棄權通過認可莫德納（Moderna）公司生產的新冠疫苗，並建議緊急批准使用。FDA的專家在周四（12月17日）聽取莫德納、政府科學家及公眾的意見，該疫苗在大規模臨床實驗中被證實有95%的防護率，並聲稱能預防嚴重的新冠併發症。經FDA認可後，美國疾病控制及預防中心（CDC）委託的獨立專家小組將在本周六（19日）決定是否建議CDC批准接種該疫苗。

【美股戰報】Moderna疫苗符緊急使用資格 納指再創新高 蘋果飆升半成 【下一頁】

莫德納的新冠疫苗若獲批，將會是繼輝瑞（Pfizer）及BioNTech合製的疫苗後第二款在美國獲批准大規模注射的疫苗。預計供應給美國的首批莫德納疫苗有590萬劑，但是依然無法解決短期內美國對新冠疫苗的大量需求。第一批輝瑞疫苗已供應給各優先群組，包括前線醫護人員、安老院舍的老人及護理員等。因此CDC的專家小組會討論下一批注射莫德納疫苗的優先群組，該小組曾建議會密切接觸不同人士的工種，例如老師、執法人員、巴士司機及餐廳侍應作下一輪接種對象。如果疫苗在周六獲CDC批准，CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）將決定哪一批優先群組接種該批疫苗。

專家稱莫德納疫苗比起輝瑞疫苗更易儲存及傳送，能深入更多人口稀少的地區。莫德納疫苗只需要儲存在普通冰箱的溫度裡，而輝瑞疫苗則需要在零下70度的極低溫儲存，運送過程中還需要大量器材配合，為疫苗的配給帶來不便，所要求的配置令輝瑞疫苗只適用於供應給大城市。莫德納疫苗的尺寸亦比輝瑞疫苗為小，令其更易於運送之餘亦能放進普通冰箱保溫。北卡羅來納州（North Carolina）衛生及公共服務部（HHS）部長科恩（Mandy Cohen）表示，莫德納疫苗能被發放至更多地區，並希望能將疫苗配送至州內100個郡。

【新冠疫苗】提升民眾信心 拜登彭斯短期內接種新冠疫苗 【下一頁】

美國候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）表示將很快接種新冠疫苗，並會將過程公開展示。副總統彭斯（Mike Pence）及候任總統拜登（Joe Biden）等高官早前宣布會盡快接種疫苗。

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