【商貿發展】 貿發局推「商對易」人工智能配對平台　為廠商買家穿針引綫

本港新冠肺炎疫情反覆不斷，不少商家的生意也大受打擊，當中從事國際貿易的公司更是「重災區」。各國均推出「封城」措施，很多展覽均未能如期舉行，對於一些以B2B（Business-to-Business）為主的商家而言，更是雪上加霜。相反，有不少電商平台的生意額不跌反升，只因有不少人都留家抗疫，疫情更加推動了「宅經濟」（泛指大眾不受地點限制，主要以綫上購物為主）的發展，成為了全球的新消費模式。「宅經濟」浪潮不單出現在B2C（Business-to-Consumer）模式，更延伸至B2B（Business-to-Business）模式的商家。貿發局今年引入「商對易」（Click2Match）的網上的人工智能配對平台，為廠家與買家進行更精準的配對，成為推進本港電子商貿發展的契機。

香港貿發局自今年2月起有約40項大型展覽須改期，或以網上形式進行。截至11月，春季網上展、夏季採購滙及秋季採購滙會等約6個展覽，均在網上進行。香港貿發局副總裁周啟良接受本刊訪問時表示，為了吸引更多參展商參與，貿發局引入「商對易」（Click2Match）智能配對平台，為廠家與買家進行更精準的配對，又以補貼形式資助香港廠商。

新冠肺炎持續，本港也實施不同的防疫措施及旅遊限制，變相令商家入境香港的難度增加，使多個展覽延期，但也成為推進香港發展電子商貿的契機。周啟良指，據過往的調查發現，不少中小企廠商有四成生意透過展覽取得，因此一旦取消展示，對他們的影響甚大。「最初打算改期，誰知改着改着，疫情也未能緩和，但我們（貿發局）都不能夠等待，所以便選擇把展覽推至上網。」貿發局在4月起，便把部分實體展覽的展商集合，並移師至網上舉行。

無地域限制 大數據配對

為了可以更有效找出合適的廠商和買家，周啟良指，貿發局採用「商對易」AI智能商貿配對平台，以大數據為廠商與買家進行配對。「除了把展覽推上網，其實在技術和科技方面可否加強？」貿發局在夏季採購滙起，引用「商對易」技術，利用大數據及人工智能科技作自動配對。他以廠商生產煲具為例，廠商在平台上填寫生產數量、顏色及尺寸等基本資料；買家則填寫出價意願、所需數量等要求，其後系統便會加以分析並進行配對，「邊啲最相關的，佢哋（系統）就會排先，邊啲無咁岩就排後。」

平台除了可透過人工智能作配對外，也備有會議安排、視像會議、實時聊天及網上專家研討會等功能。「如果你話絕對啱，就唔使落雲端會議啦，可以直接落張單；在雲端會議上，可以再問清楚，你寫話8吋，但我要12吋，咁你做唔做到呀？大家make sure（確保）可以達到對方的要求。」

周啟良笑言，電子商貿可以打破地域限制，讓商家不論身在何方，也可以傾生意。他續說，曾有一位內地參展商在車上與美國買家進行雲端會議，「在這個疫情底下，當我們做綫上推廣時，不一定是辦公室，原來這些雲端會議中，有些買家身在辦公室，有部分廠家在家中；有些是廠家正在駕駛，但買家在家中。」

該平台為部分公司即時配對潛在買家，包括日本零售商和阿聯酋的買家，預計首批訂單合共約值5萬美元。有內地服飾公司物色3位新買家，訂單有望達到5萬美元。

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