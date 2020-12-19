疫下生意大跌五成 文青茶屋將軍澳開店轉攻中產市場

新冠肺炎肆虐，不少店舖生意大受打擊，更掀起一輪結業潮。主售茶類產品的「上林茶舍」同樣受影響，在疫情及去年社會運動夾擊下，生意額在今年1月時按年大跌一半，不過，店舖創辦人之一Shawn Mak卻有意在疫市下拓展市場，繼2017年開業後，上月於將軍澳康城商場開設期間限定店，積極拓展客源。

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▲ （攝影：王嘉昌）

▲ 「上林茶舍」創辦人之一Shawn Mak指，希望客人品嚐完店內的飲品或食品後會有「幸福感」。（攝影：王嘉昌）

曾在銀行業打滾3年的Shawn，主要從事金融創新、科技有關的業務，及後發現人工智能逐漸盛行，更有機會取代人類，他卻從中萌生創業念頭。「其實人與人之間的Interaction（互動）好難取代，比如款待業。」Shawn自小喜愛品茶，當時看準上環太平山街有許多茶舖和遊客，地點有助提升品牌效應，便於2017年投資約數十萬元，開設「上林茶舍」，主要銷售日本茶、中國茶等，打算發展成「Tea House Coffee Shop」（茶屋）。

開業頭2年間，「上林茶舍」的生意不俗，然而在今年初爆發的新冠肺炎疫情影響下，再加上去年社會運動的餘溫，茶舍業務大受打擊，年初的生意額一度按年下跌逾五成。「其實自從社會運動之後，已經無內地遊客；依家新冠肺炎，直頭係消聲匿跡，最壞個時（生意額）會按年或者按月，跌超過一半。」。

Shawn稱，為了開拓客源，11月時在將軍澳康城商場邀請下，他決定開設期間限定店。他坦言，上環店主要以顧客體驗和塑造品牌為主，開設限定店，全因看中該區與上環的客源有所不同，較易吸納新客群。他指，由於康城商場的地理位置，會有不同顧客群消費外，該區較多年輕夫婦，更多追求生活質素及健康等，令他認為可以一試。

▲ 桃灼烏龍茶包是店內受歡迎產品之一，售價58元。（攝影：王嘉昌）

民生區平民價推茶飲文化

現時上環店以遊客和「文青」居多，而康城店則較多街坊客。「你想搵多啲錢，好難淨係做一個咁慢活嘅嘢，如果真係想將一個QualityTea普及出去，首先你定價要低啲，要容易到達。」限定店飲品的定價由38元至62元不等。

▲ 店內也有茶具出售。（攝影：王嘉昌）

▲ 店內也因應康城客戶群，在茶單中新增一些飲品選擇。（攝影：王嘉昌）

因應康城店的顧客，Shawn也特意設計另一款飲品餐單。他舉例，餐單中新增了抹茶鮮奶寒天、芝麻有機豆乳及日本鮮奶茶等，售價平均較上環店的低，以滿足家庭客及望能吸引街坊客，「我想佢哋成日嚟飲，都唔會對身體造成太多負擔，同埋價錢都唔會令人覺得好『肉赤』」。至於飲品的茶底則是店舖調製，當中包括中國茶和日本茶。開業3年，Shawn回想起其創業歷程，直言未有後悔。「有人話興趣唔可以變成工作，因為你會討厭佢，我做左3年，但我依然喺舖頭好享受去沖茶。」

節錄自686期《iMoney Focus》。

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