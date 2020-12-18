【港股市況】恒生指數午後跌逾200點　中資電訊股、車股逆市造好（不斷更新）

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【阿里巴巴】螞蟻下架互聯網存款產品、新用戶無法購買 阿里巴巴曾跌2%
美股隔晚造好，道指升148點，惟港股輕微低開，恒生指數開報26650點，跌27點，其後升幅擴大，曾跌200點，恒指中午收報26499點，跌178點。中資電訊股、車股造好，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升4%；長汽 （02333） 升近半成。京東健康 （06618） 升6%創新高；Vesync （02148） 首掛高招股價56%。
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焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞：
即市走勢：
【13︰13】港股跌幅擴大至近250點。
【13︰11】京東健康 （06618） 升逾7%，高見149.8元新高。
【13︰09】金融股向下，滙豐 （00005） 跌1.6%，低見41.05元；友邦 （01299） 跌1.7%，低見89.2元。
【13︰07】港股跌200點，報26478點。美團 （03690） 跌逾2%，小米 （01810） 亦跌近2%。
【13︰00】港股午後初段跌近175點，報26501點。
【12︰00】恒指中午收報26499點，跌178點。中資電訊股、車股造好，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升4%；長汽 （02333） 升近半成。京東健康 （06618） 升6%創新高；Vesync （02148） 首掛高招股價56%。
【11︰45】港股中午收市前跌約193點，報26484點。
【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.1%；深證升近0.2%；創業板指升0.3%。
【11︰17】比特幣續創新高，火幣科技 （01611） 升逾7%；歐科雲鏈 （01499） 升逾6%；雄岸科技 （01647） 倒跌近2%；柏能集團 （01263） 暫無升跌。
【11︰11】美團 （03690） 跌逾2%，美團傳對會員配送費設差異定價。
【11︰07】信義光能 （00968） 升逾5%，破頂高見15.9元。
【11︰05】港股最新跌約175點，報26503點。
【10︰50】內地煤價升停，中煤 （01898） 升逾6%；神華 （01088） 、兗煤 （01171） 升逾3%。
【10︰35】車股造好，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 半成，破頂高見18.48元。另外，恒大汽車 （00708） 升逾1%；五菱汽車 （00305） 升一成。
【10︰28】港股跌幅擴大至近200點，報26481點，跌196點。
【10︰23】京東健康 （06618） 逆市升逾3%，高見144元創新高。
【10︰12】三大電訊商展開5G消息規模化部署，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升逾3%。
【10︰10】港股跌約152點，報26526點。
【10︰08】中海油 （00883） 升幅擴大至逾3%；中石油 （00857） 升1.3%；中石化 （00386） 升1.7%。
【09︰59】中芯國際 （00981） 跌逾2%，低見20.35元。
【09︰56】贛鋒鋰業 （01772） 升2%，破頂高見78.65元；比亞迪 （01211） 升近0.5%。今日美股收市後獲入標普500指數的特斯拉 （美：TSLA）肌價創新高。
【09︰55】川河集團 （00281） 升逾14%，破頂高見0.6元。川河集團公布，接獲由執行董事徐楓母子持有的進譽投資作為潛在要約方的通知，進譽投資正考慮以協議安排方式將該集團私有化。
【09︰48】三桶油逆市造好，中海油 （00883） 升近2%；中石油 （00857） 升近1.7%；中石化 （00386） 升1.7%。
【09︰46】思摩爾 （06969） 升逾2%，破頂高見52.95元。思摩爾收市後納入富時大型股指數。
【09︰43】部分車股逆市造好，比亞迪 （01211） 升0.4%；長汽（023333）升逾4%，破頂高見18.18元。
【09︰42】港股早段跌百點，恒生指數跌117點，報26561點。
【09︰41】JS環球生活 （01691） 跌逾3%。昨日消息人士指，JS環球生活或正在考慮收購飛利浦（Philips）小家電業務。
【09︰38】保利協鑫 （03800） 升4%，破頂高見1.54元。
【09︰36】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近0.1%；小米 （01810） 跌0.5%。
【09︰35】大昌微綫集團 （00567） 反彈逾4%，高見0.12元。大昌微綫集團昨急瀉三成，日內創逾1個月低。集團晚上發通告指，除正洽售集團船舶業務，並不知悉任何導致股價變動的原因。
【異動股】大昌微綫急瀉三成 集團：除正洽售船舶、未悉任何原因
【09︰28】俄鋁 （00486） 跌近8%，開報3.84元。俄鋁反駁彭博文章指俄國富商對其有重大影響。
【09︰20】恒指開報26650點，跌27點，騰訊 （00700） 升0.5%，新股Vesync （02148） 首掛，高開88%，開報10.4元。
【新股IPO】小家電Vesync 2148掛牌曾升9成 一手帳面賺4960元
【09︰14】即月期指開報26590點，跌108點或0.4%。
【09︰05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，今日另有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。
【08︰53】Vesync （02148） 首日掛牌，昨暗盤於富途暗盤表現較好，收報9.61元，較招股價5.52元高74.1%，一手（1000股）帳面賺4090元。
【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成 一手帳面賺逾3600元
【新股IPO】小家電股Vesync2148追揸沽攻略 投資界：升幅約5成
【08︰43】恒指黑期跌80點，26586點，道指期貨跌25點，報30178點。
【07︰50】加科思 （01167） 以每股14元定價，超額認購298.59倍，一手中籤率15%。
【新股IPO】加科思1167近30萬人認購 超額認購298倍一手中籤率15% （附分配結果）
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.38元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報583.62元，升0.62元或0.1%。
更多ADR收市：
【07︰30】美國國會繼續敲定新一輪財政刺激方案細節，以期最早能周四公布，白宮對即將達成協議持樂觀態度，道指收市升148點，報30303點。標指升21點，報3722點；納指報12764點，升106點。
港股ADR收報26608點，跌69點或近0.3%。恒指夜期收市跌75點，收報26623點，低水55點。
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責任編輯︰梁浩碩