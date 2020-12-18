【港股市況】恒指黑期跌80點　道指期貨跌25點（不斷更新）

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【疫情焦點】全球確診新增44萬宗 美國新增17萬
美股隔晚造好，道指升148點，惟港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開69點，恒指料開報26608點。滙豐 （00005） ADR折合報41.38元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報583.62元，升0.62元或0.1%。
即市走勢：
【09︰05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，今日另有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。
【08︰53】Vesync （02148） 首日掛牌，昨暗盤於富途暗盤表現較好，收報9.61元，較招股價5.52元高74.1%，一手（1000股）帳面賺4090元。
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【08︰43】恒指黑期跌80點，26586點，道指期貨跌25點，報30178點。
【07︰50】加科思 （01167） 以每股14元定價，超額認購298.59倍，一手中籤率15%。
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【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.38元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報583.62元，升0.62元或0.1%。
更多ADR收市：
【07︰30】美國國會繼續敲定新一輪財政刺激方案細節，以期最早能周四公布，白宮對即將達成協議持樂觀態度，道指收市升148點，報30303點。標指升21點，報3722點；納指報12764點，升106點。
港股ADR收報26608點，跌69點或近0.3%。恒指夜期收市跌75點，收報26623點，低水55點。
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責任編輯︰梁浩碩