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【港股市況】恒指黑期跌80點　道指期貨跌25點（不斷更新）

股市 09:05 2020/12/18

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港股市況不斷更新

美股隔晚造好，道指升148點，惟港股若跟足ADR走勢，恒生指數料低開69點，恒指料開報26608點。滙豐 （00005） ADR折合報41.38元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報583.62元，升0.62元或0.1%。

即市走勢：

【09︰05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，今日另有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【08︰53】Vesync （02148） 首日掛牌，昨暗盤於富途暗盤表現較好，收報9.61元，較招股價5.52元高74.1%，一手（1000股）帳面賺4090元。

【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成　一手帳面賺逾3600元

【新股IPO】小家電股Vesync2148追揸沽攻略 投資界：升幅約5成

【08︰43】恒指黑期跌80點，26586點，道指期貨跌25點，報30178點。

【07︰50】加科思 （01167） 以每股14元定價，超額認購298.59倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】加科思1167近30萬人認購　超額認購298倍一手中籤率15% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.38元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報583.62元，升0.62元或0.1%。

更多ADR收市：

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【07︰30】美國國會繼續敲定新一輪財政刺激方案細節，以期最早能周四公布，白宮對即將達成協議持樂觀態度，道指收市升148點，報30303點。標指升21點，報3722點；納指報12764點，升106點。

港股ADR收報26608點，跌69點或近0.3%。恒指夜期收市跌75點，收報26623點，低水55點。

道指升148點港股ADR跌69點　美滙指數跌穿90

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 加科思—B（01167） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒生指數 港股ADR

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