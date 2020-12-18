  • 18°C
香港時間 : 20201218日 (五) 18:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒指夜期】政策風險再臨中芯挫半成美團跌2.3%　美股邁四巫日恒指夜期僅微彈（不斷更新）

股市 17:49 2020/12/18

分享：

港股市況不斷更新

中美監管、政策風險持續擴大，美團 （03690） 、中芯 （00981） 、阿里巴巴 （09988） 皆受政策陰霾困擾，股價反彈一天後即再走低，分別回吐2.3%、5.2%、0.9%。今天美股進入四巫日，連同標指換馬，若外圍股市震盪，本港投資氣氛亦可能受到一定程度影響。

 

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

    點擊圖片放大
    +7
    +6
  • 2

焦點新聞：

【金融科技監管】螞蟻集團下架互聯網存款產品 新用戶無法購買

即市走勢：

【17︰48】恒指夜期報26518點，升19點，高水19點。

【16︰10】恒指收報26498點，跌179點。中芯國際 （00981） 跌逾5%；美團 （03690） 跌逾2%；信義光能 （00968） 破頂升逾7%；京東健康 （06618） 升6%創新高。

【美團股價】美團被指「大數據殺熟」 官媒批「不顧吃相，要改！」

【16︰00】恒指U盤前跌262點，報26415點。

【15︰38】信義光能 （00968） 升幅擴大近7%，破頂高見16.18元。

【15︰32】港股尾市跌約250點，報26425點。

【15︰00】上證跌近0.3%；深跌跌近0.3%；創業板指跌近0.2%。

【14︰48】中芯國際 （00981） 曾挫半成，低見19.82元。

【14︰44】大市跌幅收窄至約200點，報26472點。

【14︰20】保利協鑫 （03800） 升近9%，破頂高見1.62元。

【異動股】內地放寬光伏玻璃產能光伏股反彈 福萊特玻璃升6%、信義光能升4%

【14︰16】加科思1167追揸沽攻略 投資界：升約三成後逐步沽貨

【13︰59】大市跌勢略為喘定，恒指跌約250點，報26428點。

【13︰42】恒生科技指數跌近1.1%或91點，報8241點。易鑫 （02858） 升11%，破頂高見3.24元；中芯 （00981） 跌近4%。

【中芯國際】中芯國際傳遭美國納入「實體清單」 午後跌逾4%

【13︰24】大市跌近300點，報26388點，跌290點。

【13︰13】港股跌幅擴大至近250點。

【13︰11】京東健康 （06618） 升逾7%，高見149.8元新高。

【13︰09】金融股向下，滙豐 （00005） 跌1.6%，低見41.05元；友邦 （01299） 跌1.7%，低見89.2元。

【13︰07】港股跌200點，報26478點。美團 （03690） 跌逾2%，小米 （01810） 亦跌近2%。

【13︰00】港股午後初段跌近175點，報26501點。

【12︰00】恒指中午收報26499點，跌178點。中資電訊股、車股造好，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升4%；長汽 （02333） 升近半成。京東健康 （06618） 升6%創新高；Vesync （02148） 首掛高招股價56%。

【11︰45】港股中午收市前跌約193點，報26484點。

【11︰30】內地股市半日向上，上證升0.1%；深證升近0.2%；創業板指升0.3%。

【11︰17】比特幣續創新高，火幣科技 （01611） 升逾7%；歐科雲鏈 （01499） 升逾6%；雄岸科技 （01647） 倒跌近2%；柏能集團 （01263） 暫無升跌。

【11︰11】美團 （03690） 跌逾2%，美團傳對會員配送費設差異定價。

【11︰07】信義光能 （00968） 升逾5%，破頂高見15.9元。

【11︰05】港股最新跌約175點，報26503點。

【10︰50】內地煤價升停，中煤 （01898） 升逾6%；神華 （01088） 、兗煤 （01171） 升逾3%。

【10︰35】車股造好，比亞迪 （01211） 升逾2%；吉利 （00175） 升逾1%；長汽 （02333） 半成，破頂高見18.48元。另外，恒大汽車 （00708） 升逾1%；五菱汽車 （00305） 升一成。

【10︰28】港股跌幅擴大至近200點，報26481點，跌196點。

【10︰23】京東健康 （06618） 逆市升逾3%，高見144元創新高。

【10︰12】三大電訊商展開5G消息規模化部署，中移動 （00941） 升逾2%；聯通 （00762） 、中電信 （00728） 升逾3%。

【10︰10】港股跌約152點，報26526點。 

【10︰08】中海油 （00883） 升幅擴大至逾3%；中石油 （00857） 升1.3%；中石化 （00386） 升1.7%。

【09︰59】中芯國際 （00981） 跌逾2%，低見20.35元。

【09︰56】贛鋒鋰業 （01772） 升2%，破頂高見78.65元；比亞迪 （01211） 升近0.5%。今日美股收市後獲入標普500指數的特斯拉 （美：TSLA）肌價創新高。

【09︰55】川河集團 （00281） 升逾14%，破頂高見0.6元。川河集團公布，接獲由執行董事徐楓母子持有的進譽投資作為潛在要約方的通知，進譽投資正考慮以協議安排方式將該集團私有化。

【09︰48】三桶油逆市造好，中海油 （00883） 升近2%；中石油 （00857） 升近1.7%；中石化 （00386） 升1.7%。

【09︰46】思摩爾 （06969） 升逾2%，破頂高見52.95元。思摩爾收市後納入富時大型股指數。

【09︰43】部分車股逆市造好，比亞迪 （01211） 升0.4%；長汽（023333）升逾4%，破頂高見18.18元。

【09︰42】港股早段跌百點，恒生指數跌117點，報26561點。

【09︰41】JS環球生活 （01691） 跌逾3%。昨日消息人士指，JS環球生活或正在考慮收購飛利浦（Philips）小家電業務。

JS環球生活據報考慮收購飛利浦小家電業務

【09︰38】保利協鑫 （03800） 升4%，破頂高見1.54元。

【09︰36】ATMX中，阿里巴巴 （09988） 跌1%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌近0.1%；小米 （01810） 跌0.5%。

【09︰35】大昌微綫集團 （00567） 反彈逾4%，高見0.12元。大昌微綫集團昨急瀉三成，日內創逾1個月低。集團晚上發通告指，除正洽售集團船舶業務，並不知悉任何導致股價變動的原因。

【異動股】大昌微綫急瀉三成 集團：除正洽售船舶、未悉任何原因

【09︰28】俄鋁 （00486） 跌近8%，開報3.84元。俄鋁反駁彭博文章指俄國富商對其有重大影響。

【09︰20】恒指開報26650點，跌27點，騰訊 （00700） 升0.5%，新股Vesync （02148） 首掛，高開88%，開報10.4元。

【新股IPO】小家電Vesync 2148掛牌曾升9成 一手帳面賺4960元

【09︰14】即月期指開報26590點，跌108點或0.4%。

【09︰05】人行將進行100億元人民幣7天期逆回購操作，今日另有100億元人民幣逆回購到期，實現零投放零回籠。

【08︰53】Vesync （02148） 首日掛牌，昨暗盤於富途暗盤表現較好，收報9.61元，較招股價5.52元高74.1%，一手（1000股）帳面賺4090元。

【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成　一手帳面賺逾3600元

【新股IPO】小家電股Vesync2148追揸沽攻略 投資界：升幅約5成

【08︰43】恒指黑期跌80點，26586點，道指期貨跌25點，報30178點。

【07︰50】加科思 （01167） 以每股14元定價，超額認購298.59倍，一手中籤率15%。

【新股IPO】加科思1167近30萬人認購　超額認購298倍一手中籤率15% （附分配結果）

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報41.38元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報583.62元，升0.62元或0.1%。

更多ADR收市：

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【07︰30】美國國會繼續敲定新一輪財政刺激方案細節，以期最早能周四公布，白宮對即將達成協議持樂觀態度，道指收市升148點，報30303點。標指升21點，報3722點；納指報12764點，升106點。

港股ADR收報26608點，跌69點或近0.3%。恒指夜期收市跌75點，收報26623點，低水55點。

道指升148點港股ADR跌69點　美滙指數跌穿90

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最 精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播 出，立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 ADR 期貨 恒指夜期 加科思—B（01167） 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 恒生指數 港股ADR

上一篇文章

【銀色債券】第五批銀債約13.5萬人認購 超購1.9倍、每人最多可獲配發14手（不斷更新）

下一篇文章

【Bitcoin】比特幣升穿23000美元再創歷史新高

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】清科創業1945下周一截止招股　孖展錄得121.7億超購275倍（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945下周一截止招股　孖展錄得121.7億超購275倍（不斷更新）
【新股IPO】中國氣體工業投資1940下周一截止招股　孖展暫錄1.2億超購1.2倍
【新股IPO】中國氣體工業投資1940下周一截止招股　孖展暫錄1.2億超購1.2倍
【新股IPO】瑞麗醫美2135今截招股　孖展17.5億超購126倍（不斷更新）
【新股IPO】瑞麗醫美2135今截招股　孖展17.5億超購126倍（不斷更新）
【新股IPO】加科思1167近30萬人認購　超額認購298倍一手中籤率15% （附分配結果）
【新股IPO】加科思1167近30萬人認購　超額認購298倍一手中籤率15% （附分配結果）
【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成　一手帳面賺逾3600元
【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成　一手帳面賺逾3600元
【新股IPO】清科創業1945今日起招股　入場費4444元
【新股IPO】清科創業1945今日起招股　入場費4444元