【疫情焦點】全球確診新增44萬宗　美國新增17萬

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【港股市況】恒指黑期跌80點 道指期貨跌25點（不斷更新）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月18日早上8時25分，全球累計75,379,599宗新冠肺炎確診病例，較上日增加449,753宗。累計1,668,460死亡個案，較上日增加7,386宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|177,353
|17,592,230
|317,508
|意大利
|18,233
|1,906,377
|67,220
|英國
|35,500
|1,954,268
|66,150
|西班牙
|23,067
|1,805,633
|48,777
|法國
|18,278
|2,483,524
|59,733
|德國
|10,255
|1,438,438
|25,165
|中國
|12
|86,789
|4,635
|香港
|0
|7,900
|126
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩