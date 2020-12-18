▲ 【疫情焦點】全球確診新增44萬宗 美國新增17萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月18日早上8時25分，全球累計75,379,599宗新冠肺炎確診病例，較上日增加449,753宗。累計1,668,460死亡個案，較上日增加7,386宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 177,353 17,592,230 317,508 意大利 18,233 1,906,377 67,220 英國 35,500 1,954,268 66,150 西班牙 23,067 1,805,633 48,777 法國 18,278 2,483,524 59,733 德國 10,255 1,438,438 25,165 中國 12 86,789 4,635 香港 0 7,900 126

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩