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道指升148點港股ADR跌69點　美滙指數跌穿90

股市 07:29 2020/12/18

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道指升148點港股ADR跌69點　美滙指數跌穿90

道指升148點
美國國會繼續敲定新一輪財政刺激方案細節，以期最早能周四公布，白宮對即將達成協議持樂觀態度，道指收市升148點，報30303點。標指升21點，報3722點；納指報12764點，升106點。

港股ADR跌69點
港股ADR收報26608點，跌69點或近0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報41.38元，跌0.32元或近0.8%；騰訊 （00700） ADR折合報583.62元，升0.62元或0.1%。恒指夜期收市跌75點，收報26623點，低水55點。

紐約期油升1.1%
油價繼續上揚，紐約期油收報48.36美元，升0.54美元或1.1%。布蘭特期油收報51.5美元，升0.42美元或0.8%。

美滙指數跌穿90
環球量寬持續，美元在聯儲局維持量寬措施下繼續走低，美滙指數跌穿90大關，美滙指數跌0.7%，報89.81。歐元兌美元報1.2266；美元兌日圓報103.13。

美國十年期債息報0.93厘。

紐約期金升1.7%
美元下跌，美國聯儲局繼續寬鬆貨幣政策，加上憧憬將通過新一輪財政刺激政策，金價造好，紐約期金收報1890.4美元，升31.3美元或1.7%，現貨金於1883美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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