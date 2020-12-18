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【美股收市】紓困方案好事近 美股3大指數新高 美滙失90關

股市 05:35 2020/12/18

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歐央行加碼量寬後，儲局及英倫銀行亦維持量寬措施，連帶美國國會繼續敲定一項近9000億美元的新冠救助計劃的細節，以期最早能在周四公布，白宮對即將達成協議持樂觀態度。消息帶動美股造好，標指和納指創即市歷史新高，道指距歷史高峰只差2點，最終3大指數齊創收市新高。

環球量寬持續，美元在聯儲局維持量寬措施下繼續走低，美滙指數昨跌穿90大關，儲局明言在就業及通脹水平回穩前，將維持現有買債計劃，利好股市氣氛。聯儲局主席鮑威爾周三表示，鑑於目前利率甚低，股票估值未必真的如表面所見的那麼高。

道指收市升148點，報30303點。標指升21點，報3722點；納指報12764點，升106點。美滙指數則跌0.7%，報89.81。泛歐指數Stoxx 600收市上揚0.3%，零售股攀升2%。
疫情升溫，加快了公司重組步伐。可口可樂宣布，將在全球裁員2,200人，其中1,200名為美國員工，可口可樂股價周四升0.43%。

特斯拉股價升5.3%，創收市新高。強生(Johnson & Johnson)升2.6%，為升幅最大道指成份股。

美國38個州周四向谷歌(美：GOOGL)提起訴訟，指控該公司在互聯網搜索市場存在廣泛的違反反壟斷法的行為，這是美國兩個月內第三宗針對谷歌這家搜索巨頭的訴訟。Alphabet 股價逆市跌0.95%。

避險情緒消退，美滙指數跌穿90關，低見89.73；尾段仍跌0.69%，報89.82。現貨金價大幅造好，曾高見1897.9美元。

經濟數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數為88.5萬，多過市場預期的81.8萬；截至前周，持續申領人數則回落至550.8萬，優於市場估算的570萬人。

此外，11月新屋動工按月升1.2%，好過預期的增幅0.3%。費城聯儲銀行的製造業指數從11月的32.3，跌至12月的26.3，仍高過預估的24.5，讀數高於零代表行業情況正在改善。

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責任編輯：柯志宏

歐洲央行 英倫銀行 美股 鮑威爾 反壟斷 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 Alphabet

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