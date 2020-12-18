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美38州入稟告Google違反壟斷法 2個月第3宗官司

股市 03:01 2020/12/18

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此次訴訟案由科羅拉多、愛荷華和其他兩個州牽頭，標誌著對谷歌反壟斷戰升級。(法新社資料圖片)

包括民主黨和共和黨在內的美國38個州，周四向谷歌(美：GOOGL)提起訴訟，指控該公司在互聯網搜索市場存在廣泛的違反反壟斷法的行為，這是美國兩個月內第三宗針對谷歌這家搜索巨頭的訴訟。

在最新一宗官司消息曝光後，谷歌股價逆市跌不足1%。

此次訴訟案由科羅拉多、愛荷華和其他兩個州牽頭，標誌着對谷歌反壟斷戰升級。官司主要針對谷歌搜索業務和搜索廣告，控方指谷歌利用排他性協議，
限制競爭對手，以在智能揚聲器、電視和汽車等新技術取得主導地位。

此前一天，德克薩斯州牽頭的10位共和黨州總檢察長起訴谷歌。

根據科羅拉多州檢察長辦公室的一份聲明，各州要求將訴訟與美國司法部在10月提起的訴訟合併。

愛荷華州總檢察長在社交媒體中表示，谷歌利用其市場地位來積累和利用數據，損害消費者的利益。谷歌擁有的消費者數據和信息可能超過歷史上任何一家實體 。

谷歌面臨起訴，加上本月針對社交媒體巨頭Facebook的兩宗訴訟，可說是這一代人中最大的反壟斷案，可媲美1998年對微軟的官司。

【科企壟斷】Facebook擬助Epic Games起訴蘋果　提供相關文件證其壟斷行為

責任編輯：李勝君


 

社交平台 Facebook（美：FB） 谷歌（美：GOOGL） 廣告 壟斷 反壟斷 德克薩斯 科羅拉多 Facebook Google

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