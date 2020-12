【零佣的代價】SEC指控Robinhood誤導客戶　落單執行水準差劣　客戶累計損失3410萬美元

美國證券交易委員會(SEC)指控Robinhood在執行交易訂單方面誤導其客戶,並且未能提供承諾的最佳交易執行方式。Robinhood同意支付6500萬美元的民事罰款,惟未有承認或否認相關的指控。Robinhood是美國主流的「零佣金」網上券商平台,深受散戶投資者歡迎。

SEC指出,Robinhood從2015年到2018年底,在客戶溝通(包括其網站上的FAQ頁面)方面,就着平台自身最大的收入來源做出誤導性陳述和遺漏。

Robinhood未能披露,平台將客戶訂單以外判方式轉交給其他第三方公司執行(payment for order flow),也未能履行其「尋求最佳合理可行條款以執行客戶訂單」的責任。

「完全零佣金、不收平台費」Robinhood究竟如何賺錢,詳見【下一頁】

SEC認為,Robinhood的「零佣金」但是很大程度上是由於「payment for order flow」,並收取造市商及黑池交易所的回扣,而Robinhood未有列明這一點。此外,Robinhood客戶交易訂單執行價格低於其他經紀行的價格。

客戶落單執行價䅂較低 累計倒蝕3410萬美元

據SEC的調查, Robinhood在2018年10月至2019年6月的網站常見問題解答中,錯誤地聲稱其交易訂單執行質量,與競爭對手相媲美或超過競爭對手。惟實際上, 即使考慮了零佣金而節省下來的費用,由於訂單執行價格也較低,Robinhood客戶因而損失了3410萬美元。

SEC在聲明中表示︰