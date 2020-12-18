【零佣的代價】SEC指控Robinhood誤導客戶　落單執行水準差劣　客戶累計損失3410萬美元

美國證券交易委員會（SEC）指控Robinhood在執行交易訂單方面誤導其客戶，並且未能提供承諾的最佳交易執行方式。Robinhood同意支付6500萬美元的民事罰款，惟未有承認或否認相關的指控。Robinhood是美國主流的「零佣金」網上券商平台，深受散戶投資者歡迎。

SEC指出，Robinhood從2015年到2018年底，在客戶溝通（包括其網站上的FAQ頁面）方面，就着平台自身最大的收入來源做出誤導性陳述和遺漏。

Robinhood未能披露，平台將客戶訂單以外判方式轉交給其他第三方公司執行（payment for order flow），也未能履行其「尋求最佳合理可行條款以執行客戶訂單」的責任。

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SEC認為，Robinhood的「零佣金」但是很大程度上是由於「payment for order flow」，並收取造市商及黑池交易所的回扣，而Robinhood未有列明這一點。此外，Robinhood客戶交易訂單執行價格低於其他經紀行的價格。

客戶落單執行價䅂較低 累計倒蝕3410萬美元

據SEC的調查， Robinhood在2018年10月至2019年6月的網站常見問題解答中，錯誤地聲稱其交易訂單執行質量，與競爭對手相媲美或超過競爭對手。惟實際上， 即使考慮了零佣金而節省下來的費用，由於訂單執行價格也較低，Robinhood客戶因而損失了3410萬美元。

SEC在聲明中表示︰

Robinhood provided inferior trade prices that in aggregate deprived customers of $34.1 million even after taking into account the savings from not paying a commission. （ 即使考慮到免佣金而節省下來的費用， Robinhood 提供的差劣訂單交易價格，總計令客戶損失3410萬美元。 ）

SEC執行部門主管Stephanie Avakian表示：「Robinhood向客戶提供了有關選擇在該平上交易的真實成本的誤導性信息。」他續表示，經紀券商不能就訂單執行質量誤導客戶。

Robinhood首席法律官Dan Gallagher回應稱，上述指控與今日的Robinhood無關。他續稱，現時已在與客戶的溝通中完全透明地解釋了當前的收入來源，顯著改善了交易執行流程，並與其他造市商建立了聯繫，以提高訂單執行質量。

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編輯︰侯景成