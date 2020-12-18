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【紓困方案】白宮預期48小時內達刺激協議 涉近9千億美元

股市 00:58 2020/12/18

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白宮預期48小時內達刺激協議，金額涉近9千億美元。圖為紐約時代廣場，工人清除積雪。（新華社圖片）

美國國會領導人及幕僚們繼續敲定一項近9000億美元的新冠救助計劃的細節，以期最早能在周四公布。白宮一位發言人說，政府對協議即將達成持樂觀態度。

不過有國會議員稱，不排除要拖延至周末限期過後，方案才能獲得通過。

據悉該提案草案包括為個人提供600美元現金發放、每周300美元的補充失業保險金、對小企業的援助及為航空公司提供約170億美元。但是沒有納入對州和地方政府的援助，以及企業法律免責保護，這兩個問題阻礙早先達成協議的努力。

參議院多數黨領袖麥康奈爾、眾議院議長佩洛西、參議院民主黨領袖舒默和眾議院共和黨領袖麥卡錫直接參與談判，從而提升法案迅速在兩院通過的前景。

領導人計劃將這項大流行病救助計劃附加到1.4萬億美元的撥款法案上，後者將在截至9月30日的財年為聯邦政府提供運作資金。該法案必須在週五前通過，以避免部分政府停擺，除非國會通過另一項臨時撥款法案。

白宮發言人Ben Williamson稱，總統特朗普對在48小時內達成新冠援助協議感到樂觀。

特朗普較早在有關疫苗發放的表態中提到國會談判，稱刺激政策談判看起來非常好。

【紓困法案】麥康奈爾：判談獲實質進展 對達成共識感樂觀

責任編輯：李勝君

疫情 失業 佩洛西 麥康奈爾 舒默 特朗普 疫苗 白宮 美國國會 美國共和黨

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