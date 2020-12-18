前一陣子，香港評論界的名筆屈穎妍寫了一些文章，批評政府抗疫不力，不懂民間疾苦，沒有推動全民檢測，豈料一筆起風雷，有自許為建制派的把她痛罵一頓，亦有反對派中人以為執到寶，說建制派在內訌矣。當中顯然也有某些無聊深黃人士冒充藍營加入戰團，似要將屈除之而後快。

真有內訌？還是香港的反對派捉錯用神？這裏首先便應搞清楚一個問題：屈穎妍是建制派嗎？

嫉惡如仇 愛國愛港

我認識阿屈或許已有6、7年，我常參加一些有她在內的飯局，與一眾高人分析世事，大家亦在好幾個社交群組中時有交換意見。她文筆犀利已不用介紹，你不一定篇篇都同意她的觀點，但卻不能不承認她觀察力極強，常可在旁人不注意的地方找到對方的破綻，一劍封喉。此種獨孤求敗的劍勢是下過苦功才能練出的，她對社會大事小事都追得很貼，文章篇篇都做足功課才下筆，成功絕非偶然。

但若說她的文章只是建基於用功勤奮，也不準確，從她所寫的字裏行間，我們可清楚看到她嫉惡如仇，明斷是非，這是需要一種精神力量支撑的。我大學時當過看更，值夜班，利用這段時間把整套《魯迅全集》都看了一遍，近年看阿屈的文章，深覺風格接近，每寫一篇便等於投出一把匕首，她是香港的魯迅。

香港有太多的人自稱是建制派，但建制包含的元素太多，政府、立法會、司法界、大企業、學校等都是建制一部分。支持建制的人，政治光譜太闊，他們之間的信念可能還是南轅北轍，我看阿屈根本不能用建制派去描述，她自己也否認自己是建制派。

她否認得對，我明白她的想法，我自己則從不參加任何政治組織（有些報道說我有參加，是亂說），我也不是建制派。她認為自己是愛國派，我相信把她看成是愛國愛港派更加準確。既然她不是建制派，自然沒有所謂的建制派內訌，她也沒必要一定支持建制。

嚴格來說，香港某些人被稱為泛民或民主派，也是錯之極矣。這些人雖言必稱民主，但行動卻往往相反，一聽到別人的意見不同，便立即群起而攻之，這叫民主？他們的共通點只是反對政府反對中央而已，所以「反對派」的稱謂較準確。

政府軟弱 應予鞭策

愛國愛港不是叫叫口號便勝任。真正的愛國愛港要有「為國為民，俠之大者」的胸懷，這又必然要求他們不能好心做壞事，眼見社會或政府中有不平之事，都是「是其是，非其非」。但甚麼是「是」，甚麼是「非」，未必人人同意，但只要能保持獨立求真的精神便可。

從去年的黑暴到今年的抗疫，香港飽受折騰，但阿屈與我都有參與的群組所作出的判斷，經得起時間考驗︰黑暴根本不可能成功，但特區政府太軟弱，最終會招致中央出重手；抗疫要全民檢測，再配合其他政策才能竟全功。阿屈的文章除了斥責黑暴外，也一直對政府的軟弱不假辭色，對政府的抗疫不力一直忍無可忍，建制派這銜頭對她合適嗎？

批評政府軟弱及不滿其抗疫漏洞百出又不肯全民檢測，當然並非阿屈的專利，她這方面的立場與我及很多人都一致，而且一早已有此立場。

有些人別有用心地宣稱批評政府的政策，便一定是背後有人扯綫，特首爭奪戰已經開鑼。我不會排除有些人想當特首，抗疫是否得力也可成為評價其能力的標準之一，但這與背後有沒有人扯綫當然是風馬牛不相及。阿屈寫文章報酬只得稿費，沒有一份一毫其他，我們亦然。有些人是以己度人了。

順帶一提，有人認為全民檢測的社會成本太大，所以並不可行。誠然，成本的確大，但不做的社會成本更大！這已不再是醫學的問題，而是經濟學的範疇了。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 屈穎妍非建制派，所以有心之人稱建制派內訌是偽命題。（中通社資料圖片）