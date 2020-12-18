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【訂閱成癮】訂閱狂人月訂逾30種服務　推介4新奇服務 口罩鮮魚都可包月

理財智慧 15:03 2020/12/18

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在疫情影響下，宅經濟成為一股新興產業，而訂閱或月費制服務亦突圍而出。近日一個日本電視節目介紹了一位訂閱狂人，每個月花2萬日圓（約1,500港元），訂閱超過30種服務，他在節目內更推介了4個新奇的訂閱服務。

這位訂閱狂人叫大和貴人，由於疫情關係，需要留在家工作（WFH），他家中透過訂閱買回來的服務多不勝數，例如很多人都有用的音樂串流服務Spotify、Apple Music，還有網上影視平台HULU及U-Next等，家居生活中的日常用品他也照樣以包月制買回來，包括鮮花、香水、營養食品、保健品及電動牙刷等。

點擊睇大和貴人推介：

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據他介紹，每月訂閱的服務超過30種，月花費約2萬日圓（約1,500元）。

在節目中，他特別向觀眾4樣新奇的訂閱服務：

1. 口罩：他每月花1,800日圓（135港元）訂閱100個口罩，每個成本僅1.35港元，比起他到藥房購買平一半以上。

    點擊圖片放大
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2. 油畫：每月月費1,980日圓（150港元），就可自己選擇或由專家選擇一張油畫送到家中，他解釋原來對WFH時開視像會議也有幫助。

3. 朱古力：他每月花2,160日圓（162港元），就會收由Godiva送來的朱古力，還會有季節限定款式呢。

4. 鮮魚：月費4,980日圓（374港元），每月會收到一次由專門店送來的當造鮮魚，而且都經過專業廚師處理，還可即時放上碟享用。

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記者：李兆明

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