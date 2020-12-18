【ESPRIT】莊友堅妻羅琪茵「逼宮」後5個月 思捷兩外藉高層辭任

▲ 維他奶羅氏家族後人兼莊友堅妻子羅琪茵曾要求罷免思捷高層後，兩名外藉高層事隔5個月後辭任。

維他奶 （00345） 羅氏家族成員、中南證券莊友堅太太羅琪茵，今年連番增持思捷，7月以股權12.89%成為「第二大登記股東」，即要求罷免原有管理層。事隔5個月，當日被點名罷免的兩名外藉高層——集團行政總裁Anders Christian Kristiansen及財務總裁Johannes Georg Schmidt-Schultes辭任。

思捷傍晚發通告，公布有關執行董事等成員變動。其中，Kristiansen及Schmidt-Schultes同以尋求其他業務發展為由，辭去思捷職務。二人將繼續擔任現職至明年2月28日或集團要求的較早日期為止，並確認與董事會並無意見分歧。

羅琪茵7月曾經「逼宮」思捷，要求罷免高層【下一頁】

思捷指，集團有意將全球行政管理職能集中在香港，並將會物色潛在人選以填補二人辭任的。

今年7月，羅琪茵向思捷提出書面呈請要求，要求公司召開股東特別大會以考慮及處理委任新管理層及罷免現任管理層，而Kristiansen及Schmidt-Schultes同樣被點名。二人當時雖未因而離職，但一名非執董Martin Weckwerth就因事而主動請辭。【下一頁】

羅琪茵當時又要求委任Marc Andreas TSCHIRNER、邱素怡及黃鴻威入局。據最新通告列明的董事名單，三人已獲委任為思捷執董。

思捷環球周四（17日）收報0.99元，跌1%，成交170.9萬元。

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編輯：趙穎妍