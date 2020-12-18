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【大行點睇】收購同業後再發盈喜 摩通大幅上調這工業股目標價近7成

股樓投資 01:02 2020/12/18

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月初才落實以16億元收購同業中國玻璃(03300)的內地大型玻璃製造商信義玻璃(00868)，再宣布另一好消息。集團公布，預期截至12月止年度純利按年增加介乎約20％至35％，即介乎約53.7億至60.4億元。信義玻璃指出，純利提升主因內地建築行業對浮法玻璃需求強大，而市場供應平穩，因此浮法玻璃業務平均銷售價格於今年下半年大幅上升，而且浮法玻璃業務銷售量於下半年的高增長，加上持股的旗下太陽能玻璃廠商信義光能（00968），盈利大幅增加。信義玻璃預期於明年３月初前後公布業績。

【大行點睇】中金予20隻醫藥股最新評級及目標價一覽 看好逾半跑贏大市建議關注7股   詳情請看【下一頁

【騰訊700】年內5款手遊全球營收超10億美元 騰訊囊括首兩位  詳情請看【下一頁

多間大行近日亦發表報告，看好信義玻璃盈利。其中摩通雖維持該股「中性」評級，仍大幅上調其目標價69%至20元。摩通指，浮法玻璃價格正處於歷史新高，本季需求亦強勁。另外其持股24%的信義光能，亦因股價走高，上述因素推動信義玻璃下半年跑贏大市約八成。 摩通僅予其中性評級，皆因其估計明年浮法玻璃市場供求會趨向平衡。

另一大行花旗，亦上調信義玻璃目標價3%至23.7元。花旗指，信義玻璃發布盈喜大幅超過預期，相信是受益於內地建築市場對其玻璃產品的強勁需求，估計其股價會對這盈利指引，做出積極的反應。

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撰文 : 李尚毅

信義玻璃（00868） 經濟

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