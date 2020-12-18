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周昭智內幕交易中國自動化股份罪成　1月11日判刑

股市 00:10 2020/12/18

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中國自動化去年10月經已私有化，不再擁有上市地位。

東區裁判法院裁定，中國自動化公司秘書周昭智因進行中國自動化股份的內幕交易，而被判罪名成立。是次內幕交易案件將押後至明年1月11日判刑，周昭智雖獲准以1萬元現金保釋，期間卻不能離開香港。

證監會早前已就周昭智內幕交易案件提出檢控，根據案情，周昭智於2016年4月11日知悉中國自動化的董事會獲發出一封有關可能全面要約的函件，並獲指示與中國自動化的法律代表及聯交所聯絡，以安排暫停股份交易。

周昭智於當日約下午2時21分收到上述函件，惟於同日下午3時12分中國自動化股份暫停交易前，周昭智已於下午1時57分至3時03分期間，透過妻子的證券戶口買入合共53.4萬股中國自動化股份。

而到了2016年4月13日中國自動化股份恢復交易後，該公司股價升至1.2元，較暫停交易前股價1.01元上升18.81%。

周昭智於2016年4月14日至21日期間賣出部分中國自動化股份，獲利7417元，而仍未賣出的股份的名義利潤為36865元。

中國自動化去年10月經已私有化，不再擁有上市地位。

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編輯：莫亦熙

香港股票 中國自動化（00569） 買入 秘書 私有化 證監會

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