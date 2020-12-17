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【內需股】富瑞：內地消費升級持續 看好青啤

股市 23:32 2020/12/17

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內地經濟持續復甦，進一步釋放疫後市場購買力，富瑞發表報告指，隨着內地陸續推出政策刺激內需增長，展望2021年內地消費股持續造好。

綫上營銷 料續成主流趨勢

富瑞指，從大趨勢來看，預料明年部分消費行業將延續消費升級的趨勢，特別以酒類板塊為主，因此看好青島啤酒 （00168） 。此外，富瑞預計消費市場產品需求將更加細分化，並預計綫上營銷將持續成為消費行業的主流趨勢。

富瑞認為，投資者可留意歐舒丹 （00973） ，因旗下品牌Elemis具投資潛力，母企品牌業務穩健。而明年經濟復甦將帶動旅遊業和快餐飲食業，料大家樂 （00341） 和新秀麗 （01910） 可因此受惠。

富瑞亦預計，康師傅 （00322） 在麵食市場佔有一定市場份額，蒙牛 （02319） 市場需求增長強勁，佐丹奴 （00709） 銷售市場則較為多元化，因此可留意這些股票。

除此以外，申洲國際 （02313） 今年新增口罩業務，利福國際 （01212） 背後有強大資產支撐現時業務，投資者可不妨留意。

富瑞分析，2021年為中國十四五規劃中的第一年，在國家規劃的雙循環格局下，國內消費對中國經濟增長的影響逐步增強，預料明年中國將推動更多以刺激消費為重點的改革措施，推動消費行業增長。 

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【啤酒股】華潤啤酒升近8%再破頂　百威亞太升逾半成

 

編輯：賴奕羚

利福國際（01212） 申洲國際（02313） 佐丹奴（00709） 蒙牛乳業（02319） 康師傅（00322） 新秀麗（01910） 大家樂（00341） L'OCCITANE（00973） 青島啤酒（00168） 個股分析

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