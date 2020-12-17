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【科企壟斷】Facebook擬助Epic Games起訴蘋果　提供相關文件證其壟斷行為

股市 23:12 2020/12/17

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Facebook將支持Epic Games起訴蘋果。

大型科技企業的壟斷議題近期備受關注。騰訊 （00700） 有份投資的《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games，早前因與蘋果（美︰AAPL）就App Store佣金問題起爭議，Epic Games更入稟控告後者的反競爭行為。據外電報道，另一科技巨頭Facebook（美︰FB）亦介入了這場爭端，更將為Epic供支持材料和文件。

作為承諾協助挑戰蘋果公司反競爭行為的一部分，Facebook計劃向Epic提供支持性材料和文件，後者在今年早些時候起訴蘋果公司，惟Facebook表示，不會直接入這場訴訟，但在案件將於明年開庭審理之際，將協助「提供相關文件」。

Epic指控這家科技巨頭蘋果以壟斷方式營運App Store，禁止第三方的支付渠道。而最新數月，Facebook與蘋果公司之間圍繞付費應用程式佣金以及私隱規則等問題一直爭執不休。

【反蘋果聯盟】Spotify、Epic Games等組聯盟挑戰「蘋果稅」

《要塞英雄》下架留逾90億市場缺口 Epic Games股東騰訊受惠？

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編輯︰侯景成

 

香港股票 騰訊控股（00700） 美股 Facebook（美：FB） 蘋果（Apple，美：AAPL） Facebook App Store 壟斷

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