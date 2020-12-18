【筍盤推介】 單位不設窗台間隔四正超實用 2房樓價由「5字頭」減至「4字頭」

一般來說，臨近年底都是樓市的淡季，皆因不少人愛趁聖誕新年長假期外遊，睇樓活動減少。今年疫情下市民未能到外地旅遊，不少準買家趁市場上筍價盤處處而更積極物色心水盤。其中樓價較低水的屯門區，仍有不少樓價低於500萬元的單位。

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以下介紹的放盤單位位於屯門兆山苑，位於屯門碼頭區的居屋兆山苑，於1983年落成，樓齡達37年，屋苑「清一色」提供546平方呎的兩房單位，實用率高達81%，入場費低於500萬元以下就可以買到兩房單位，吸引不少上車客注目。項目總共有12座，提供約1,870伙，所以單位不設窗台，十分見之使。由屋苑前往屯門市中心需要乘車前往，車程約10餘分鐘。

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是次放盤位於L座高層2室，單位實用面積546平方呎，業主原叫價500萬元，現減價22萬元至478萬元（自由市場價）。單位的最大吸引之處是間隔四正，也有簡單企理的裝修，單位享開揚景觀。

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以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門兆山苑L座高層2室(物業編號：AN213822) 實用面積： 546平方呎 間隔: 2房 叫價: 500萬-->478萬元(自由市場價)（減價22萬元）

賣點: 屯門區上車之選

單位間隔四正、不設窗檯

內籠企理裝修

單位位於高層座，座擁部分海景，環境舒適

樓價低於500萬元，可做高達九成按揭

屋苑具南延線及屯赤隧道公路效應

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理:

https://bit.ly/3ns9rYw (啟豐分行 - 袁思賢)

註：．以上資料由祥益地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍



