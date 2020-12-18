【開市9點半】聖誕前熱炒兩大概念　比特幣+新股Vesync

（1）聖誕假期前夕，新股市場繼續暢旺，小家電股Vesync （新上市編號：02148） 在富途的暗盤價一度大漲超過一倍，若高位放出一手最多賺5580元。Vesync最終在富途暗盤升74.1%，收報9.61元。

即睇開市9點半重點：

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【Vesync暗盤】Vesync 2148暗盤收市升7成 一手帳面賺逾3600元

（2）除了Vesync，令市場更為驚喜的，相信是比特幣Bitcoin。比特幣近日不斷創歷史新高，參考摩根大通月中之預測，市場對比特幣的需求甚高，料未來將有超過6,000億美元的資金流入比特幣市場。

【Bitcoin】摩通料6000億美元追入比特幣 較比特幣總規模更高

（3）炒作新股及比特幣之餘，虛擬銀行亦有優惠值得投資者留意。Mox最新宣布，將5%之CashBack推廣延長至明年3月底，客戶凡在指定商戶消費時，最多可以賺取1000元的現金回贈。

【虛擬銀行】Mox延長5%現金回贈至明年3月 賺最多1000元回贈

（4）焦點科技股ATMX中，小米（X，01810）的走勢最佳。小米最新更宣布，已完成發行8.55億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券，今日將在聯交所上市，債券代號：40511。

【小米股價】小米零息可換債明掛牌 較股價貴25%

（5）港交所 （00388） 回顧2020年市場統計數據，至12月10日，香港年內新股IPO集資額按年增加25%，有望創2010年以來新高，新經濟公司集資額按年增逾61%。

【新股IPO】港交所：IPO集資創10年最佳 上市後集資按年倍增

（6）消息人士指，上市僅一年的全球小家電品牌JS環球生活 （01691） 或正在考慮收購飛利浦（Philips）小家電業務。

JS環球生活據報考慮收購飛利浦小家電業務

（7）滙豐旗下電子支付錢包PayMe擴大業務範圍，順豐香港加入商用方案「PayMe for Business」，用戶使用順豐香港上門收派服務，或於遍佈全港約120個順豐香港網點，都可以PayMe支付。

【電子支付】順豐香港送貨接受PayMe支付 10元以上交易折扣3元

（8）税務貸款搶閘戰已近尾聲，過往勇於率先出擊的華僑永亨信用財務，今年姗姗來遲，新推名為「特低息」的稅貸計劃，息率最平1.26厘，為19間已出招者中最低。

【2020稅貸戰】稅貸息最低1.26厘 邊間今年減息最重手？

（9）香港總商會總裁梁兆基指，疫情對經濟打擊大且廣泛，即使有疫苗但分發需時，預計香港經濟最快明年下半年始見明顯反彈，呼籲政府延續對企業的財政支援措施，包括推出第三輪「保就業計劃」。

【香港失業率】總商會梁兆基籲推第三輪保就業 「勿功虧一簣」

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。

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