【5G】5G產品　如何迎合未來的發展趨勢？

2020年是5G流動通訊服務在香港開展的第一年。第三代合作夥伴計劃 (3GPP) 已於今年落實為5G的三個主要應用場景，包括增強型流動寬頻 (eMBB)、大規模機器類型通訊 (mMTC) 、超可靠和低時延通訊 (URLLC) 的國際化標準，讓科技公司朝著這三方面的場景去設計不同產品，包括智能手機、平板、手提電腦、甚至路由器等。然而，即將踏上2021年，究竟新一年的5G發展重點會是如何？而5G產品又如何迎合來年的發展趨勢？



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為何營運商會推動SA基站建設？

研究機構TrendForce對2021年科技產業發展趨勢作出十大預測，包括全球營運商將加速 5G 基建的發展速度。今年6月，全球行動通訊系統協會 (GSMA) 發布 5G 獨立組網架構 (SA) 基建部署指南，預計本港的電訊運營商會大力推動SA基站的建設，實行SA與NSA並存，務求在覆蓋範圍、網絡穩定性以及應用場景方面進一步提升。

智能手機作為5G的主要接入點，在規格上需要考慮能否支援SA獨立組網及NSA非獨立組網，確保將來在SA與NSA並存的環境底下仍然能夠有效接收信號及維持穩定的網絡速度。另外，由於現今少不免出現4G及5G頻繁轉換所帶來的耗電問題，手機製造商亦需改善手機的電池續航力，或是改善其5G頻譜的接收能力。



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晶片製造商高通 (Qualcomm) 預測2021年全球5G智能手機的出貨量可達4億5,000萬部，可見其市場發展潛力。市面上大多品牌的5G手機都偏向走中階及高階路線，比較低價的入門級5G手機並沒有太多選擇。



因此，為了爭奪龐大的5G市場，廠商將會推出更多種類的5G手機，讓不同階層的消費者都可以享受5G服務。除此之外，廠商亦會推出其他5G產品例如平板電腦、手提電腦、智能手錶等，務求打造一個能夠跨設備、跨界限的生態系統，發揮真正的5G功能。

5.5G 帶動產品發展

今年11月華為發表了有關5.5G的議題，希望與不同產業的持份者探討及共同定義5.5G，探索不同的新場景及提升現有的5G水平。5G被視為2030年前最主要的流動通訊技術，需要不斷的演進和增強以滿足不同的場景需求。



5.5G的概念是讓5G原有的三個應用場景三角形（eMBB、mMTC及URLLC）變成六邊形，包括在eMBB和mMTC之間增加一個場景，命名為UCBC，有關超寬頻上傳能力，滿足企業生產製造場景下海量物聯上傳要求，亦提升手機在室內深度覆蓋能力；在eMBB和URLLC之間增加一個場景，命名為RTBC，有關寬頻實時交互能力，加強人與虛擬世界的交互體驗。最後是新增HCS場景，有關通信和感知融合的能力構建，車聯網和無人機將會是兩大應用場景。



透過增強舊有的三個場景，再擴展三個嶄新的場景，使舊有的萬物互聯變成萬物智聯。因此，在現有的5G產品以外，廠商亦會加快開發5G技術相關的配件，例如眼鏡、顯示屏、投影機等等，為消費者帶來更多元化的5G體驗。另外亦會繼續研發人工智能在5G產品上的應用，將不同的應用場景智能化，帶來更智能、更高效的5G生態。