【聖誕節】荷里活廣場推聖誕活動　食肆消費送優券惠（附遊戲連結）

▲ 截至12月25日，設有「聖誕驚喜倒數月曆」。

聖誕將至，荷里活廣場推出購物優惠，包括「滋味至激賞」，只要於指定食肆以單一電子消費滿100元，即可以兌換1個印花，集齊8個印花即可獲贈50元購物優惠券及50元美食優惠券，以及其他「Jetso Friday 5倍VIC會員積分」、 「最高消費購物賞」及「VICClub Movie Time」。

會員於即日至12月31日期間，逢星期五、六、日及公眾假期，可以33折積分，換領指定優惠券套裝。只需要100積分，可換領100元購物優惠券及50元美食優惠券各一張；200積分可換領100元購物優惠券及50元美食優惠券各兩張。

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玩遊戲贏獎品 截至12月25日

另外，截至12月25日，設有「聖誕驚喜倒數月曆」。參加者只要在每日中午12時登入活動網站，完成遊戲，有機會免費獲得當日的聖誕驚喜獎賞，包括Marks & Spencer指定白酒及50元現金禮券、A1-Bakery焦糖芝士蛋糕及 50元現金禮券及三聯書店100元現金禮券等，總共逾2,000份禮品。

責任編輯：馬意文