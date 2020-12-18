【保你大】羅國森：保險賠償不用凍結？！

今日我見新客戶Raymond，他跟我聯絡時，提出一個問題，為甚麼在保險公司買的儲蓄計劃，以至基金計劃，最終都變成「保單」。

在他心目中，如果是保單，就必定有保險成分，有保險成分就等於有成本。所以，他告訴我，他非常抗拒在保險公司買基金和做儲蓄。他只會幫襯我們買保險；如果要買基金和儲蓄，只會幫襯銀行。

這一點相信很多人都有同感，但其實，跟保險公司買基金或者儲蓄，將這些「資產」包裝成為一張保單，是有一個很重要的意義。我今次跟Raymond見面，其中一個話題就是灌輸他關於「保單」的概念。

「聽朋友說，Raymond為了保障家人，所以想多買一份保險？」

「對呀，因為我的兒子剛出世，我當年結婚也沒有額外買人壽，只是將我剛出來做事時買的那份人壽轉了給太太，之前我連受益人也沒寫。我感到，自己的責任大了，好想給他們多點保障。」

「但跟你聯絡時，我提你可以買些基金或保險儲蓄，作為你兒子的教育基金時，你好像不太同意。」

「是呀！我認為，跟保險公司應該是買保險，而不是買基金或做儲蓄，因為你們賣的，全部都是『保單』，我總認為是有成本的，應該不划算。如果我要買基金，我會直接找基金公司，要不，我也會找銀行！」

「明白！你說得對，無論你替我們買人壽保險、危疾保險或住院保險，以至買基金或其他儲蓄或年金計劃，在我們來說，都會變成一張『保單』。但你要明白，在絕大多數情況下，我們的計劃，即使是基金投資或純儲蓄，都會有少許人壽保險，所以就是一份保單。」

「但羊毛出在羊身上，有少許人壽，即是有少許成本，對嗎？」

助短時間獲得金錢

「或許是的，但我必須指出，將這些投資或儲蓄，以『保單』來包裝也有好處，而且是頗重要的好處。」

「甚麼好處？」

「變成保單的話，萬一受保人身故，即使沒有任何人壽成分，但交給受益人的那筆錢，仍然算是保險賠償，只要辦妥索償手續，便可即時交到受益人手上，時間只需幾星期。但你可以想像，如果你經基金公司或銀行買基金，正正因為是投資，這就等於你的存款一樣，必須即時被凍結，直至辦妥遺產承辦才可以解凍，這個程序快則幾個月，慢則可能以年計。」

「又確實有點意思，如果我不把受益人寫給我太太，情況如何呢？」

「如果沒有寫受益人，情況就等如你的存款一樣，要被凍結，因為沒受益人的保險賠償，會變成你的一般資產，直到辦理好遺產承辦的手續才可以提取。」

「嗯，即是我指定了受益人，情況就等如你說的，萬一我有事，賠償金可以短期內交到我的受益人手上？」

「正是！如果在保險公司買基金或做儲蓄，即使沒有保險成分，或保險成分很低，還是有這優點的。」

「可理解為資產配置安排嗎？」

「當然可以，其實，保險一定是中長綫的投資工具，不可以持有5年以上的，你不要放在保險內。如果可以，就應盡量放在保單內。另外，就是要註明受益人，否則，就同你放在銀行或基金公司沒分別了！」

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