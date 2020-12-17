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【King談樓市】King Sir：農曆年前現買樓時機

名人薈萃 22:18 2020/12/17

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近日，本港疫情爆發第四波，形勢比對上三波更嚴峻，確診人數連日破百，政府連忙重推限聚令及加強罰則，食肆6點後禁堂食，酒吧戲院娛樂場所全部關閉，大家又要「Mark鐘再起」重新捱過這一波。而樓市在過去三波都唔死得，今次又會唔會大難不死，定係難逃一跌呢？

原本11月中仲好地地，疫情又受控，零售旅遊飲食將迎來聖誕新年旺季，如果順風順水到年尾的話，經濟同就業將會大大改善。點知無端端整個跳舞群組，真係屋漏兼逢連夜雨，11月尾保就業計劃完結，加上疫情捲土重來的雙重打擊，估計將會有好多店舖食肆會陸續結業，維持了兩個月嘅6.4%失業率將會守唔住！

在樓市方面，一如以往疫情爆發，市民大都留家抗疫，睇樓量下跌，成交量亦會相應減少。經濟唔好又撞啱年尾，今年將會比以往更多人要賣樓撲水過年，因此筆者估計今天到農曆年前樓價有機會下跌2%至3%，而個別急售的有機會低於市價5%至10%成交。

但正如首富誠哥嘅金句：「好嘅時候唔好睇得太好，差嘅時候唔好睇得太差」，因為在今年年尾前美國民主共和兩黨有機會達成協議，推出新一輪近一萬億美元的經濟刺激法案，就算今年唔推下年都會推，當拜登明年1月20日就職後，更多嘅救市法案將陸續有來，錢……將會繼續印！

加上全世界各國將會陸續推出疫苗，疫情受控快則下年第二季，慢則年尾，經濟重上正軌將指日可待。因此作為用家嘅你，如果裁員唔會有你份，收入又幾穩定，又有自住需要的話，農曆年前係今年嘅最佳入市時機，大家要好好把握！

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日期: 2020年12月29日（二）
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撰文 : King Sir

欄名 : King談樓市

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