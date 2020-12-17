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比特幣一度升穿2.3萬 分析: 預料可破4萬美元

環球政經 20:51 2020/12/17

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虛疑貨幣比特幣(Bitcoin)價格走勢強勁，繼昨日突破2萬美元後，今日一度升穿2.3萬美元，年內累升逾2倍。

【虛擬貨幣】聯儲局維持「鴿派」 比特幣升穿22000美元創新高下一頁

Bitcoin年初受疫情拖累，3月失守4千美元，但隨著聯儲局維持寬鬆政策，造就Bitcoin成為逆市受吹捧的投資產品，日前先升穿2萬美元關口。升勢持續強勁，在今日的亞洲交易時段分別突破2.1及2.2萬美元，期間更一度破紀錄升穿2.3萬美元，總體年內累計升幅達2倍。

【虛擬貨幣】比特幣升穿19000美元　直逼歷史高位　投資專家點睇？下一頁

芝加哥商品交易所早前宣布，下年2月將推出虛擬貨幣以太幣掛鈎的期貨商品，有利進一步推高虛擬貨幣價格。虛擬貨幣投資公司CoinShares形容，Bitcoin破2萬美元是里程碑，在未來三至六個月升穿3.5萬美元，亦不會感到意外。

有投行分析指，基於黃金在GDP中所佔百分比重，讓Bitcoin在交易上具有非同尋常的價值，預料Bitcoin價格能再節節上升，突破4萬美元。

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撰文 : 林展鋒

虛擬貨幣 投資產品 美元 比特幣

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