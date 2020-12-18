【晚市禁堂食】丼丼屋推外賣8折　兼聯乘日本明治亭推「厚切醬汁吉列豚丼」

▲ 丼丼屋即日起推出外賣優惠8折，更趁聖誕前，聯乘日本明治亭推出新產品「厚切醬汁吉列豚丼」。（丼丼屋提供圖片）

晚市禁堂食下，日式丼飯店丼丼屋即日起推出外賣優惠8折，更趁聖誕前，聯乘日本明治亭推出新產品「厚切醬汁吉列豚丼」，以全日本食材製造，務求吸引一眾「哈日族」於香港也能品嚐到日本食物。

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經外賣平台Deliveroo、Foodpanda、Uber Eats、OpenRice、丼丼屋網上外賣平台訂購，或外賣自取丼丼屋食品，即可享8折優惠。「厚切醬汁吉列豚丼」單品及定食套餐由12月19日起於全線分店有售，單品價錢為108元，定食則售115元，並供應堂食及外賣自取服務，網上訂購服務則由12月21日起開始供應。

「厚切醬汁吉列豚丼」採用了「明治亭」的秘製醬汁，以多達12種材料長時間熬製而成，嚴選北海道十勝厚切豚肉肉眼入饌，加上以日本進口的幼細麵包糠及優質油製作，配上日本宮城縣產特A米飯及椰菜絲，定食套餐更有蜆麵豉湯。

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責任編輯：朱悅瀅

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